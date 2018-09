Ile Maurice: Rochester Falls - Des Allemands attaqués par des malfrats...

Le quadragénaire, qui travaille comme comptable et qui loge dans un hôtel du Nord, a porté plainte au poste de police de Souillac. Sa famille et lui sont arrivés à Maurice le 24 août et devraient quitter le pays le 6 septembre.

Ils ont fouillé le véhicule et ont fait main basse sur leurs téléphones portables, appareils photo, cartes de crédit et autres effets personnels. La valeur des objets emportés est estimée à Rs 205 000. Les suspects sont recherchés.

Des vacances qui ont tourné au cauchemar. Une famille allemande a été attaquée par des malfrats à Rochester Falls, Souillac, jeudi matin. Un touriste de 46 ans, accompagné de son épouse de 44 ans et de ses trois enfants de 7, 14 et 17 ans, se trouvait dans sa voiture de location lorsque deux individus ont surgi avec un couteau. Les malfrats leur ont demandé de leur remettre toutes leurs affaires.

