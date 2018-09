Maroc: Réunion du président de la Chambre des représentants avec le groupe de travail thématique chargé d'évaluer les politiques publiques

Le groupe de travail chargé de l'évaluation des politiques publiques a tenu, jeudi dernier, sous la présidence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, une réunion dans le cadre des préparatifs de la séance annuelle stipulée par l'article 101 de la Constitution et les dispositions pertinentes du règlement intérieur.

L'enseignement préscolaire a fait l'unanimité auprès de l'ensemble des groupes parlementaires afin qu'il fasse l'objet d'une évaluation vu l'importance stratégique qu'il revêt dans le système d'enseignement dans notre pays.

Dans le Message adressée par S.M le Roi Mohammed VI aux participants à la Journée nationale sur l'enseignement préscolaire le 18 juillet dernier à Skhirat, le Souverain a mis en relief l'impact de celui-ci sur l'enfance en déclarant que «l'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une obligation de la famille et de l'Etat ».

Les membres du groupe de travail n'ont pas manqué d'évoquer l'importance de ce chantier et ses rapports avec la mise à niveau du capital humain, tout en faisant état de l'acuité de l'étape qui nécessite la contribution des représentants de la Nation quant aux approches et méthodologies scientifiques avancées.

Il a été décidé lors de cette réunion de tenir une rencontre consacrée à la structuration du groupe et l'organisation de ses modes d'action, et ce à la deuxième semaine du mois de septembre.

Rencontre entre Habib El Malki et les présidents des commissions permanentes

Le président de la Chambre des représentants a tenu jeudi 30 août une réunion avec les présidents des commissions permanentes consacrée à la préparation de la prochaine session législative, surtout en ce qui concerne la législation et le contrôle, selon un communiqué de la première Chambre.

A l'entame de cette réunion, Habib El Malki a mis l'accent sur les attentes et les défis à relever par la Chambre des représentants au niveau législatif et de contrôle, en tenant compte des perspectives qui ont été ouvertes par les discours Royaux à l'occasion de la Fête du Trône, de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse.

Le président de la Chambre des représentants a également rappelé l'importance des projets qui seront examinés par ladite Chambre, notamment le projet de loi-cadre relatif au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique ainsi que celui dédié aux centres régionaux d'investissement.

Pour leur part, les participants à cette réunion ont à l'unisson mis l'accent sur l'importance des textes soumis aux commissions permanentes et ont insisté sur la nécessité d'adopter des décrets d'application de tous les textes votés et de les mettre en vigueur.

Concernant l'étude d'impact des projets soumis à la Chambre, les présidents des commissions ont appelé à la nécessité de recourir à cette étude qui est devenue, en vertu de la loi organique n°13.65 relative à l'organisation et la conduite des travaux du gouvernement et le statut de ses membres notamment les articles 19 et 21, une mesure effective visant à aider les députés à connaître les objectifs du projet et son impact sur les personnes concernées.

Par ailleurs, les présidents des commissions ont saisi cette occasion pour rappeler l'importance des sujets examinés par des commissions d'information et approuvés par le bureau de la Chambre. Lesquels sujets revêtent en général un caractère social, tels la santé, l'emploi, la couverture sociale, la jeunesse et le sport et concernent de larges couches de la société.

Les participants ont également souligné l'importance de la relation entre la Chambre des représentants et la Cour des comptes tout en mettant à profit cette relation particulièrement en termes d'apport de la Cour des comptes à l'étude d'impact des dispositions législatives à caractère financier.