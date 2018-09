Gabon: LBV - Fini l'Atelier-séminaire, satisfaction partagée à la Marine marchande

Les agents de la Marine marchande gabonaise ont bénéficié des acquis des experts de l'Organisation maritime internationale(OMI).

Du 27 au 31 août 2018 à Libreville, experts et agents de la Direction générale de la Marine marchande ont échangé sur l'évaluation juridique complète en vue des dispositions nécessaires à prendre pour combler les insuffisances ou d'adopter de nouvelles législations pour être en phase avec les instruments de l'OMI.

Cinq jours ont permis aux différents participants à l'atelier formation relatif à « l'application des instruments par l'état du pavillon et le contrôle des navires par l'état du port », de bénéficier des nouvelles connaissances en la matière. Il s'agit, comme dira l'expert Babacar Diop d'apprendre et d'approfondir les mécanismes contenus dans les instruments de l'Organisation maritime internationale(OMI).

Selon l'expert, ces instruments de l'OMI « vont permettre de faire l'évaluation juridique complète en vue des dispositions nécessaires à prendre pour combler les insuffisances ou d'adopter de nouvelles législations pour être en phase avec les instruments de l'OMI ».

Aussi, Babacar Diop s'est-il félicité de la qualité des échanges avec les participants, qui pour lui, étaient très actifs. Tout en traduisant sa reconnaissance à l'OMI et au gouvernement gabonais, l'expert n'a pas manqué de saluer la participation active des uns et des autres.

« Votre participation active est le témoignage de votre intérêt et votre quête de connaissance du secteur maritime en général en particulier ,la volonté de votre pays à appliquer entièrement les instruments internationaux afin de faire des différents secteurs maritimes des secteurs viables qui garantissent aux divers acteurs de ce secteur des conditions de travail décentes et une meilleure formation, pour le renforcement de l sécurité de la navigation maritime et la protection des eaux maritimes » dira l'expert en substance.

Il poursuivra ses propos en invitant les uns et les autres à consolider les acquis appréciables atteints afin de faire de leur administration maritime le fer de lance et une référence en matière de sécurité maritime et de la protection de l'environnement maritime dans la sous-région.

Tout comme les experts, les participants ont apprécié eux aussi cette formation à sa juste valeur. « Cette formation vient à point nommé. Elle est bénéfique dans la mesure qu'elle nous apporte de nouveaux acquis. C'est un plus pour nous qui avons pris part à cet atelier aussi riche.

Au terme de cinq jours de formation, je dois dire ma fierté d'un homme plein de nouvelles connaissances. Je compte les mettre au service de ma direction au bénéficie de mon pays. Je voudrais remercier le gouvernement gabonais via ma direction générale pour ce genre d'initiatives.

Elles nous permettent d'être plus compétitifs, plus performants. Puisse le gouvernement renouveler ces formations, même dans d'autres secteurs pour de meilleurs rendements » dira en toute franchise Oscar Ndjao N .Un des participants.

Il ne semble aucun doute que les échanges entre les experts et les participants ont porté leurs fruits estimera le Directeur de cabinet du Ministre des Transports et de la Logistique.

Ce séminaire pour lui, témoigne de l'envie des uns et des autres d'apprendre davantage de « l'évaluation juridique complète en vue des dispositions nécessaires à prendre pour combler les insuffisances ou d'adopter de nouvelles législations pour être en phase avec les instruments de l'OMI ».

Il a ainsi, rendu hommage au président de la République et au gouvernement gabonais pour de telles initiatives. Lesquelles initiatives profitent au pays. Aussi, a- t-il appelé les participants de cette formation à en faire bon usage.