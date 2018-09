Congo-Kinshasa: Rejet des candidatures par la Céni - La majorité présidentielle décline toute responsabilité

« Plus personne, de la majorité, de l'opposition ou de la société civile, ne pourra se présenter devant le peuple souverain, drapée d'une ombre comme dans un théâtre masqué et espérer surprendre la bonne foi du citoyen électeur par une élection inattendue », a-t-il ajouté.

Il en est de même du profil du candidat président de la République appelé à présenter des garanties suffisantes « pour assumer, sans doute et sans soupçon en toutes circonstances, son rôle éminent de garant de la Constitution et de la souveraineté de notre peuple ».

« Au lieu d'apprécier à sa juste valeur cette étape qui nous rapproche un peu plus de la tenue des élections, certaines voix introduisent une cacophonie dans cette belle partition démocratique, attribuant l'échec de tel ou de tel autre à un complot putatif orchestré par un improbable deus ex machina, en l'occurrence la majorité présidentielle », a-t-il déclaré. Pour lui, il n'y a jamais eu d'interférence de la « Kabilie » dans le travail technique de la Céni qui, du reste, est indépendante.

Des accusations qui tendaient à ternir l'image de la coalition au pouvoir dont on dit qu'elle s'est choisie, via la Céni, ses propres candidats à la présidentielle, afin de baliser la voie à la victoire du dauphin de Joseph Kabila.

