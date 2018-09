Congo-Kinshasa: Traitement des recours à la Cour constitutionnelle - Bemba, Muzito et Gizenga en ballotage

Les deux personnalités ont, en effet, présenté via leurs avocats respectifs, les preuves attestant le recouvrement de leur nationalité congolaise qu'elles avaient perdue après acquisition d'une nationalité étrangère. Le procureur général a enjoint la Cour constitutionnelle à déclarer leur requête recevable et fondée.

Il a été relevé que deux signatures, celle du concerné en tant que chef du parti et celle de son secrétaire permanent, Lughi Gizenga, figuraient sur le dossier de sa candidature. Un hiatus qui avait compromis l'authenticité des pièces et entamé la suite de la procédure.

C'est en vain que ses avocats ont tenté de soutenir le contraire en alléguant que leur client avait démissionné de ce parti après sa suspension et qu'il postulait à la présidence sous les couleurs de la plate-forme Urep. Il en est de même d'Antoine Gizenga, écarté par la Céni pour défaut de signature, dont la requête a été jugée non fondée.

