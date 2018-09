Sénégal: Mayoro Faye - «La candidature de Karim Wade reste valable malgré... »

Par ailleurs, s'exprimant sur la révocation de Khalifa Sall, il a jugé «illégal» le décret, pris par Macky SALL. «C'est encore un véritable abus de pouvoir car sa condamnation n'est pas définitive. Il dispose encore de voie de recours en cassation. Le peuple doit se lever et dire NON !»

Car, si on se réfère au respect strict des principes de droit, on ne peut pas mettre entre les mains d'un fonctionnaire des affaires étrangères le sort juridique d'un citoyen quelconque. Il ne peut présenter aucune garantie de transparence et de liberté. Seules les juridictions sont habilitées en la matière et garantissent les libertés», a conclu Mayoro Faye.

Nous allons utiliser toutes les voies de recours qui s'offrent a nous aux plans national et international pour poursuivre la bataille judiciaire», annonce-t-il avant d'annoncer dans la foulée le lancement dès la première quinzaine du mois de septembre au Sénégal et à l'étranger, les opérations de parrainage leur candidat seront.

Poursuivant son propos, le responsable libéral dénonçant les agissements du ministre de l'Intérieur dans cette affaire a annoncé la poursuite de la bataille judiciaire au plan national et international. «Lorsque que le ministre de l'Intérieur se substitue à la justice pour ensuite se faire confirmer par celle-ci, il y a lieu de s'émouvoir et de faire face.

La loi est claire sur le statut d'électeurs et notre candidat qu'ils s'entêtent à sortir des listes électorales est bel et bien électeur au titre de la loi. Le résultat de leur forfait est nul car, qu'ils se le tiennent pour dit, cette décision n'empêchera pas la candidature de Karim Wade».

