Congo-Brazzaville: Contentieux sportif - L'affaire DGSP-Fécohand renvoyée au 14 septembre

Elle a reçu notre requête introductive d'instance et le bordereau de pièces qui l'accompagnent. Notre requête demandant l'annulation pure et simple des décisions rendues à l'encontre de l'équipe de handball DGSP senior dames handball », a indiqué Me Ibouanga, avocat de DGSP, ajoutant: « Je tiens à vous rappeler qu'à la date du 14 septembre 2018, nous allons passer au crible toutes les irrégularités et illégalités que nous avons constatées dans les décisions sanctionnant la DGSP ».

L'audience prévue le 31 août, à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, n'a plus eu lieu. « L'audience a été renvoyée au 14 septembre 2018, parce que la partie adverse, notamment la Fédération congolaise de handball (Fécohand) ne s'est pas présentée.

