Sénégal: Finale du play off de basketball - As Douanes/Duc ce samedi à Marius Ndiaye

En cas d'un troisième trophée, les Soldats de l'économie seront à leur 8e sacre après ceux de 1998, 2007 2008,2011, 2014, 2016 et 2017). Mais ils mettront surtout un pas ferme vers un inédit grand chelem qui pourrait se réaliser lors de la prochaine finale de la Coupe du Sénégal qui va les opposer au Saint-Louis basket club. S'ils endossent la tunique de favoris, les Gabelous savent mieux que personne qu'une finale n'est jamais jouée à l'avance. C'est dire que cette confrontation sera loin d'être une simple promenade face à une formation estudiantine à la fois revancharde, habituées des grands rendez-vous et désireuse de sauver sa saison encore vierge en trophées. Dans cet élan, Thierno Niang et ses partenaires doivent se sublimer sur le parquet. Mais, ils pourront une fois de plus compter sur leurs nombreux supporters qui savent mieux que n'importe quel autre club se mobiliser s'il s'agit de galvaniser son équipe et le pousser à la victoire.

Le titre de champion opposera ce samedi 1er septembre au stadium Marius Ndiaye, l'As Douanes au Dakar Université club (DUC). Un dernier acte qui s'annonce palpitant entre deux formations qui ont, d'un bout à l'autre de la saison de la saison, joué les grands rôles. Mais, au bout, ce sont les Gabelous qui ont réussi à récolter les premiers lauriers en s'adjugeant la Coupe Saint- Michel face à l'Us Ouakam mais aussi en épinglant dans la foulée la Coupe du maire, l'autre trophée regional, devant le Dakar Université club (92-84). Une domination que les coéquipiers de Birahim Gaye, Louis Adams, Pape Moustapha Diop et autres Alkaly Ndour voudront sans doute confirmer pour asseoir un peu plus leur suprématie dans le cercle des messieurs. Ce qui leur permettra également de conserver leur titre de champion qu'ils gardent jalousement depuis deux saisons.

