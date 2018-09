Congo-Brazzaville: Paix et sécurité dans le Pool - Le programme DDR sera élargi à la population civile

Le gouvernement congolais et les Nations unies ont signé vendredi à Brazzaville un accord de financement… Plus »

Rappelons que le DDR fait partie des termes de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre 2017 entre le gouvernement et la partie rebelle que dirige Frédéric Bintsamou alias pasteur Ntoumi.

Pour le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landy Kolélas, « ce programme est le fruit des leçons tirées de différents programmes mis en œuvre au Congo de 2000 à 2015. Il est assez complet et plante le décor sur l'harmonisation de la composante du désarmement, démobilisation et réintégration ».

Le programme s'exécutera en quatre ans et son coût est estimé à huit milliards trois cents millions FCFA. Il sera mis en œuvre dans les départements du Pool et de Brazzaville, à travers trois grandes composantes, à savoir le désarmement chiffré à 842 500 000 FCFA ; la démobilisation et réinsertion prévues à hauteur de 950 000 000 FCFA et la réintégration qui coûtera 4 687 500 000 FCFA.

Initialement prévu pour les ex-combattants, le nouveau programme de Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) dont le document-projet a été signé, le 31 août à Brazzaville, par les Nations unies et le gouvernement, va dorénavant prendre en compte la population locale fortement affectée par le conflit. Le coût de l'opération est arrêté à 8,3 milliards FCFA.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.