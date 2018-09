Sénégal: Raréfaction du poisson - Les acteurs indexent le temps, la tabaski et les mauvaises pratiques de pêche

La raréfaction du poisson est en train de faire tous ses effets dans le monde des pêcheurs et celui des consommateurs. Elle est perçue diversement par l'ensemble des acteurs de la pêche. Les changements climatiques, la surexploitation de la ressource, les mauvaises pratiques de pêche, la période cyclique de migrations des espèces sont autant de facteurs parmi d'autres identifiés par les acteurs de la pêche pour camper le phénomène de la raréfaction du poisson. Les quelques rares qui vont en mer se rabattent sur le poulpe, un céphalopode faisant des fortunes diverses et générant un commerce fructueux à côté du poisson.

MBOUR : Un phénomène perçu diversement

L es quelques étals dans les abords du quai de pêche proposent du poisson à des prix exorbitants pour les bourses moyennes. Les quelques espèces de sardinelle ou de dorades sont monnayées à prix d'or. Il faut casquer pour en acheter. Le poisson fumé ou salé séché fait les affaires des vendeuses du marché central de Mbour. Adama Sall, le président départemental de la fédération nationale des groupements d'intérêt de pêche dans la petite côte et de l'interprofessionnel chargé de l'exploitation du quai de pêche de Mbour a expliqué des faits liés à la raréfaction du poisson. A l'en croire, la période saisonnière n'est pas étrangère au phénomène de raréfaction du poisson. En cette période, de deuxième semestre de l'année entre juillet et janvier, les pêcheries de la grande côte de Saint - louis à Dakar sont presque désertes car la ressource a migré vers le Sud dans la petite côte de Mbour au Cap Skirring où elle séjourne de manière sporadique. La sardinelle se fait plus ou moins rare. Ses quelques apparitions spontanées finissent par des méventes car les pêcheurs la traquent abusivement. Selon ses propos, les changements climatiques ne sont pas à exclure dans l'analyse du phénomène avec l'avancée de la mer, l'érosion côtière. La surexploitation des pêcheries s'est invitée avec le nombre grandissant des acteurs d'une part et la forte pression sur la ressource d'autre part. Des paysans trouvent des alternatives de survie dans le métier de pêcheur avec la péjoration climatique. Les pêcheurs et les pirogues se comptent désormais pour une ressource de plus en plus sollicitée. Selon Adama Sall, les mauvaises pratiques de pêche ne sont pas à exclure dans le manque criard de poissons. Il décrie les actes de certains pêcheurs artisanaux ne respectant certaines recommandations des autorités locales et administratives dans la gestion des pêcheries. Des acteurs de la pêche font l'emploi de moyens de pêche illicites ou prohibés par le code de la pêche. Il se désole du constat, au moment où, les autorités de tutelle de la pêche font des efforts pour l'érection de zones de pêche protégées ou d'aires marines protégées. En dehors des explications avancées et liées aux faits cités plus haut, le responsable du quai de pêche de Mbour parle aussi des acteurs de la pêche partis fêter la tabaski vers des contrées lointaines et éloignées de la mer. Selon ses propos, le métier de pêcheur est devenu très ouvert. C'étaient les lebous qui en avaient le monopole ou les hommes du littoral côtier mais aujourd'hui avec de bons biceps, on se fait marin pêcheur. Depuis la sécheresse des années 1970, la mer est devenue une pourvoyeuse d'emplois pour des ruraux en quête de revenus. En plus les pêcheurs sur les lieux se rabattent sur le poulpe vendu à prix d'or selon la variété et la taille. Le kilogramme de poulpe se vend comptant entre 2000 et 6000 francs. Selon les pêcheurs, la capture du poulpe ne nécessite pas de gros efforts ni de grande randonnées en mer. Souharata Mbengue, un pêcheur professionnel n'y va pas à quatre chemins. Selon ses propos, ce sont les acteurs qui sont responsables de ce qui arrive. Il indexe du doigt, les contrevenants connus de tous dans les zones de pêche et protégés dans certains foyers. Il en recommande à une bonne administration des pêcheries et une application rigoureuse du code de la pêche, à une réglementation des sorties en mer de jour et de nuit. A l'en croire, les pêcheurs ont des difficultés de trouver du poisson parce que ne faisant qu'une seule pratique de pêche. Dans la tradition, le pêcheur pouvait faire la pêche à la ligne, au filet dormant, à la senne de plage, à la senne tournante. Ainsi, si l'une des pratiques ne marchait pas, il se rabattait sur une autre.

SAINT-LOUIS : Le quai de pêche et le débarcadère de Diamalaye vides de mareyeurs et commerçantes

L es temps sont devenus durs à Saint-Louis en ce qui concerne le secteur de la pêche. Un secteur qui souffre beaucoup aujourd'hui de la raréfaction de la ressource halieutique. Nous sommes à Diamalaye dans la langue de barbarie plus précisément au niveau du débarcadère. Toutes les pirogues sont à quai. Les pêcheurs ne sont pas allés en mer. Plusieurs raisons peuvent bien expliquer cet état de fait. À en croire le natif de Guét-Ndar, Baye Diagne, cela est dû à l'absence de licences de pêche expirées depuis 2016 et qui viennent d'être octroyées dernièrement aux pêcheurs de Saint-Louis suite à la signature récemment de nouveaux accords de pêche. "Nos pêcheurs ne vont plus à la mer comme avant du côté de la Mauritanie car étant restés durant deux ans sans accords ni licences de pêche. C'est ainsi que le poisson s'est fait rare depuis un certain temps dans la région nord", soutient Baye Diagne. Un constat fait également par Maodo Malick Diop, du service régional des pêches de Saint-Louis, qui, en plus de la question des licences de pêche, évoque aussi l'impact de l'hivernage sur la ressource halieutique. "C'est un phénomène qui est général pendant l'hivernage car partout où vous allez au Sénégal il n'y a pas de poissons. Il y a aussi qu'à Saint-Louis les pêcheurs ne vont pas en mer pendant les fêtes de Tabaski", précise Maodo Malick Diop. Une situation qui affecte beaucoup l'activité quotidienne des femmes transformatrices de produits halieutiques basées à Guét-Ndar et à Gokhou Mbathie. Mais aussi elle affecte le commerce des femmes "banna banna" qui souvent achètent le poisson pour aller le revendre ensuite au marché. Selon ces braves dames "c'est toute leur activité qui se trouve hypothéquée ces derniers temps à cause de ce manque de poissons. Pire encore, le peu de poissons que nous trouvons est trop cher. Il nous est difficile de pouvoir l'écouler au niveau des marchés", martèlent ces femmes "banna banna". Et parmi cette ressource halieutique, c'est la sardinelle qui manque le plus, ces jours-ci. Aujourd'hui, il faut débourser beaucoup d'argent pour pouvoir disposer de cette sardinelle (poisson très prisé par les saint-louisiens). En effet, c'est ce type de poisson qui est souvent utilisé pour le fameux plat du " thiébou diéne" (riz au poisson). Pour l'heure, pêcheurs, mareyeurs et femmes "banna banna" croisent tous des doigts et prient afin que le poisson revienne en abondance au niveau des côtes sénégalaises qui ne sont pas trop poissonneuses.

DAKAR : Mareyeurs et «Bana-Bana» en détresse

Depuis quelques temps le poisson se faire dans les marchés causant une hausse des prix de cette denrée très prisée par les sénégalais. Les ménagères qui peinent à remplir leurs paniers se rabattent sur la viande ou le poisson séché ou fumé. Du coté des pécheurs, mareyeurs et «Bana-bana» c'est la détresse totale car ils sont obligés à passer la journée à tourner les pouces. 12 heures ! Au marché Soumbédioune de Dakar. En cette matinée de mercredi 29 août le calme plat règne sur les lieux. Les étals de poissons sont dégarnis. Les pirogues vides de leurs contenus sont accostées à coté de la mer au moment ou les quelques mareyeurs et vendeurs de poissons passent leur temps à palabrer et boire du thé. Ici, les activités sont au ralenti car le manque de poisson est passé par là. Assis sur un comptoir, Abdourahmane Diouf vendeur « Bana bana » revient sur les causes de cette pénurie de poissons. « En cette période de fête, soit la plupart des pécheurs sont rentrés chez eux. Ils habitent à Saint-Louis, Mbour ou Joal. Peu d'entre eux habitent à Dakar. Ils restent là-bas pendant deux ou trois semaines avant de reprendre leurs activités. C'est ce qui fait que le poisson manque actuellement», explique-t-il. Comme autre facteur qui cause la raréfaction du poisson on note l'hivernage et les mauvaises pratiques de pêche. «Aussi, il n'y a pas de poissons à cause de l'exploitation que nous faisons de la mer. Les mauvaises pratiques de pêche ont fini par emporter le poisson. Avant le Sénégal avait plus de poissons que la Mauritanie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous devons faire comme la Mauritanie en préservant nos ressources. Les poissons qu'on péchait à 1 km avant pour les avoir il faut aller jusqu'à 50 Km», se désole Abdourahmane Diouf. Pour Birane Dièye mareyeur au marché de Soumbédioune si le poisson se fait rare c'est à cause du temps. «En cette période hivernale, il est toujours difficile de trouver du poisson causant une hausse des prix et la rareté de certains espèces de poissons comme le thiof, les dorates et les sardinelles», soutient-il-t-il. Autre endroit même constat. Marché aux poissons de Yoff, les femmes mareyeuses trouvées sur les lieux ne savent plus où donner la tête. Des bassines vides dispersées par terre, des charrettes qui attendent en vain du poisson pour les transporter dans d'autres zones campent le décor. Même les femmes écailleuses sont en train de tourner les pouces. «Je suis venue pour acheter du Yabooy (Sardinelles), mais je ne vois rien. Ces jours-ci le commerce de poissons ne marche pas. Vous voyez comment la mer est calme. Même pas de vagues. Avec ce temps, il est très difficile pour les pécheurs de trouver du poisson », indique Oumy Samb assise à même le sol en train de contempler l'Océan.