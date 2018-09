Congo-Brazzaville: District de Lékana - Le choix du site de construction de la maternité fait polémique

Enfin, le courrier précise qu'un appel d'offres avait été lancé et l'entreprise en charge des travaux a été sélectionnée sur la base de ses meilleures offres techniques et financières présentées.

En conséquence, affirment-ils, « toute intention à vouloir changer sous quelque prétexte que ce soit, le site public du projet dénoterait non seulement le non-respect des engagements librement consentis par notre pays avec ses partenaires extérieurs, mais surtout entraînerait des remous sociaux aux conséquences non négligeables dans cette contrée où la population est déjà dans la faveur du démarrage imminent de ce projet de salut, qui viendrait, substantiellement, soulager, tant soit peu, les conditions d'hospitalisation et d'accouchement dans cette maternité publique ».

Les partenaires extérieurs du Congo ont toujours exigé et ou demandé au gouvernement une gestion efficiente et rigoureuse des financements octroyés dans le cadre des accords de coopération car tout détournement de chapitre ou de ligne courrait le risque d'un glissement d'un projet quelle que soit sa nature.

C'est ainsi que dans le courrier adressé à la ministre de la Santé, il lui a été signifié que le district de Lékana compte au total quatre CSI, à savoir Lékana centre, Lagué, Kébara et celui de Nkoua. Pour la population, l'idéal est la réhabilitation soit de toutes ces infrastructures, soit de l'une d'entre elles en lieu et place du CSI Bercy qui n'est en fait qu'une propriété privée.

