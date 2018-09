Photo: sudonline

Khalifa Sall député maire de Dakar

Le chef de l'Etat a pris la décision de révoquer le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall de son poste de maire de Dakar. Elle intervient avant même la saisine de cour suprême. La révocation est venue donc s'ajouter à l'empressement de la procédure décrié par les avocats du maire et ses proches.

Le président de la République, Macky Sall a pris hier, vendredi 31 août, un décret révoquant le député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall de ses fonctions. La mesure est intervenue une journée après la décision de condamnation réaffirmée par la cour d'appel de Dakar.

Cependant, il reste une chance au maire de Dakar et ses avocats qui ont pris la décision de déposer un recours au conseil constitutionnel. Il devrait être déposé dans un délai de 6 jours après la décision de la cour d'appel.

Cette révocation du maire de Dakar n'est pas la seule action jugée rapide dans l'affaire dite de la caisse d'avance. A signaler que la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall a été aussi dénoncée par les conseils de l'édile de Dakar mais aussi ses collègues députés.

«L'opposition avait jugé à l'époque qu'au regard des dispositions des articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée, la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar Sall ne devrait pas être enclenchée tant qu'il n'est pas libéré puisqu'il est désormais admis par le procureur de la République qu'il jouit d'une immunité parlementaire qui rend automatique et de droit sa libération». Pendant ce temps, Khalifa Sall était dans les liens de la détention.

L'immunité parlementaire du maire est ainsi levée le 25 novembre 2017 son procès est ouvert en décembre 2017 sous la présidence du juge Maguette Diop qui cédera plus tard la présidence de l'audience au président Malick Lamotte.

Le procès est ouvert en janvier 2018 à la chambre criminelle. Le 30 mars 2018, la chambre correctionnelle a décidé de la condamnation du maire de Dakar à 5 ans de prison.

Le 05 juin 2018, le procès en appel est ouvert avant d'être renvoyé. Il a repris le lundi le 9 juillet. Mais il a été suspendu à son troisième jour par le président de la cour d'appel de Dakar afin de pouvoir disposer de l'arrêt que la cour de justice de la CEDEAO avait rendu le 29 juin 2018 sur les violations des droits de Khalifa Sall. La décision d'appel n'a été rendue qu'avant-hier, jeudi 30 août.

ASSANE DIOMA NDIAYE, PRESIDENT DE LA LIGUE SENEGALAISE DES DROITS DE L'HOMME (LSDH) : «C'est une erreur de droit qui assombrit notre démocratie»

«Du point de vue des droits humains, je pense que l'harcèlement, la persécution qui étaient les maitres mots des partisans de Khalifa Sall semblent se confirmer sinon même l'élégance républicaine, même à supposer que nous fûmes à l'hypothèse d'une décision définitive, aurait commandé qu'on n'agisse pas de cette sorte quelques heures simplement après l'intervention d'une décision.

Qu'est-ce qui fait qu'on veuille humilier autant une personne et c'est ça le problème. Je pense qu'en Afrique, nous devrons prendre de la hauteur et c'est pourquoi au-delà des arguments que les juristes ont déjà avancés l'erreur de droit manifeste qui entoure ce décret parce que cette décision, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'est pas définitive et le délai de pourvoi suspend cette décision.

Donc, déjà du point de vue légal, cette décision est manifestement illégale mais delà, du point de vue de la morale et de l'éthique, je pense que nous devons encore faire des progrès en Afrique et les Chefs d'Etat de façon générale doivent s'entourer de compétence en matière de droit. C'est des erreurs qui ne se pardonnent pas.

Si on prend cette décision tout juste après l'arrêt, c'est parce qu'on entend ou on suppose que maintenant c'est le moment. Or, c'est le pire moment parce que même au temps de la première décision, on aurait compris mais là, la loi dit que, après l'intervention d'un arrêt le délai de pourvoi est suspensif donc c'est encore beaucoup plus grave.

L'erreur de droit se trouve dans l'appréciation qui a été faite de l'autorité de cet arrêt. On a pensé qu'au lendemain de cet arrêt qu'on pouvait prendre cette décision parce que la culpabilité était consommée, définitive or c'est tout à fait faux.

Nous nous doutons de la pertinence de ces actes comme on l'a fait dans l'affaire Karim Wade où l'administration s'est permise de retirer un acte de faire une radiation d'office alors que la période contentieuse était ouverte. L'administration pouvait s'adresser à un juge pour contester l'inscription de Karim Wade mais on commet des erreurs de droit qui assombrissent notre démocratie et qui confortent les suspicions».

REACTIONS...

ASSANE DIOMA NDIAYE, PRESIDENT DE LA LIGUE SENEGALAISE DES DROITS DE L'HOMME (LSDH) : «C'est une erreur de droit qui assombrit notre démocratie»

«Du point de vue des droits humains, je pense que l'harcèlement, la persécution qui étaient les maitres mots des partisans de Khalifa Sall semblent se confirmer sinon même l'élégance républicaine, même à supposer que nous fûmes à l'hypothèse d'une décision définitive, aurait commandé qu'on n'agisse pas de cette sorte quelques heures simplement après l'intervention d'une décision. Qu'est-ce qui fait qu'on veuille humilier autant une personne et c'est ça le problème. Je pense qu'en Afrique, nous devrons prendre de la hauteur et c'est pourquoi au-delà des arguments que les juristes ont déjà avancés l'erreur de droit manifeste qui entoure ce décret parce que cette décision, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'est pas définitive et le délai de pourvoi suspend cette décision. Donc, déjà du point de vue légal, cette décision est manifestement illégale mais delà, du point de vue de la morale et de l'éthique, je pense que nous devons encore faire des progrès en Afrique et les Chefs d'Etat de façon générale doivent s'entourer de compétence en matière de droit. C'est des erreurs qui ne se pardonnent pas. Si on prend cette décision tout juste après l'arrêt, c'est parce qu'on entend ou on suppose que maintenant c'est le moment. Or, c'est le pire moment parce que même au temps de la première décision, on aurait compris mais là, la loi dit que, après l'intervention d'un arrêt le délai de pourvoi est suspensif donc c'est encore beaucoup plus grave. L'erreur de droit se trouve dans l'appréciation qui a été faite de l'autorité de cet arrêt. On a pensé qu'au lendemain de cet arrêt qu'on pouvait prendre cette décision parce que la culpabilité était consommée, définitive or c'est tout à fait faux. Nous nous doutons de la pertinence de ces actes comme on l'a fait dans l'affaire Karim Wade où l'administration s'est permise de retirer un acte de faire une radiation d'office alors que la période contentieuse était ouverte. L'administration pouvait s'adresser à un juge pour contester l'inscription de Karim Wade mais on commet des erreurs de droit qui assombrissent notre démocratie et qui confortent les suspicions».

SEYDOU GUEYE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT :«La révocation est une décision subséquente de la condamnation»

«Sous réserve bien sûr du respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales de mission de contrôle de fonctionnement desdites collectivités et la protection de l'intérêt général sur l'ensemble du territoire. C'est sur la base des articles 140 et 135 combinés que cette décision a été prise puisque ces articles spécifient bien qu'il y a une liste non dubitative de fautes qui peuvent entrainer une telle décision qui prend appui sur les deux décisions qu'on a eues: une décision de première instance et une confirmation au moment de l'appel. Pour la présomption d'innocence, je laisse le soin aux juristes de donner la valeur d'une présomption d'innocence quand effectivement il y a eu deux fois condamnations. Le Chef de l'Etat est le garant du fonctionnement des institutions et parmi celles-ci, il y a les collectivités territoriales et le Président est l'autorité morale qui doit garantir ce bon fonctionnement et dès lors qu'une décision de la Cour d'appel prive de la capacité juridique et de l'autorité morale nécessaire au maire de Dakar, il ne peut plus assurer et ça pour être en conformité avec les articles que j'ai évoqués tout à l'heure particulièrement l'article 135, la révocation est une décision subséquente de la condamnation. Je me limite au niveau de la procédure à l'épuisement de l'examen fait. Donc, je ne m'engage pas dans un débat sur la présomption d'innocence ou sur une éventuelle précipitation. Je me suffis sur ce fondement légal en République et en démocratie dans un Etat de droit toute décision de l'autorité pour être valable requiert un fondement légal et en l'occurrence, il s'agit des dispositions pertinentes de la constitution et du code général des collectivités territoriales ».

BABACAR BA, FORUM DU JUSTICIABLE :«On n'a plus besoin de notre code de procédure pénale»

«C'est vraiment catastrophique à ce stade de la procédure que le Président de la République, Macky Sall se permet de prendre un décret pour révoquer le maire Khalifa Sall. C'est catastrophique parce que tout simplement aujourd'hui, la procédure n'est pas encore terminée. Parce que prendre un décret pour révoquer Khalifa Sall, c'est admettre qu'aujourd'hui, il est vraiment fautif alors que les voies de recours ne sont pas encore terminées. Et si vous prenez la loi organique portant organisation de la Cour suprême, cette loi nous dit qu'à chaque fois qu'il y' a un pourvoi en cassation, cela suspend les poursuites pénales. Donc, la procédure n'est pas encore terminée. La présomption d'innocence devrait être respectée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être juriste pour quand même maitriser ces mécanismes-là. Il y'a un recours sinon on n'allait pas saisir la Cour d'appel et après faire un pourvoi. Si aujourd'hui, notre code de procédure pénale organise toutes ces voies de recours-là, c'est pour préserver la présomption d'innocence. Tant que la décision de la justice n'est pas revêtue de ce qu'on appelle la présomption d'innocence, de l'autorité de la chose jugée, Khalifa Sall et toujours présumé innocent. Là, je pense que ce sont les paradigmes du droit. Aujourd'hui, nous avons face à un Etat qui n'hésite pas à piétiner les textes, à brouiller les pistes, à violer les règles de procédure pour arriver à ses fins. Je pense qu'on n'a plus besoin de notre code de procédure pénale. Aujourd'hui, on peut même bruler notre code de procédure pénale si ce code n'est pas respecté. Macky Sall avait la possibilité d'attendre à ce que toutes les voies de recours soient épuisées pour qu'il puisse prendre un décret pour révoquer le maire Khalifa Sall. Tout cet arsenal qu'on a mis en avant pour pouvoir révoquer Khalifa Sall aurait son sens à partir du moment où la décision qui a été rendue est revêtue de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée mais moi je suis vraiment sidéré».

SADIKH NIASSE, SECRETAIRE GENERAL DE LA RADDHO :«Tout simplement regrettable»

«C'est une sidération qui est regrettable, sur tout ce qui a été dit sur le procès parce que ça nous ramène au procès, comme il a été remarqué à un certain moment, n'a pas respecté les conditions d'un procès équitable. Donc, pour nous défenseurs des droits, il devait s'en suivre logiquement selon la décision qui a été sortie par la Cour de justice de la Cedeao qu'il devrait y avoir une reprise de la procédure, ce qui n'a pas été le cas. La décision a été confirmée en appel avec toujours la même peine qui a même été alourdie du point de vue de la sanction pécuniaire. Donc, cette décision du Président de la République, Macky Sall ne fait que suite à la confirmation de la peine. Vraiment, c'est une situation que nous regrettons à l'issue d'un procès que nous, nous estimons qu'il n'a pas été vraiment un procès équitable, qui n'a pas respecté les normes d'un procès équitable par rapport au droit à la défense, à la présomption d'innocence et par rapport à d'autres faits qui ont été vraiment déplorés aussi bien par la société civile mais aussi par la Cour de justice de la Cedeao ».