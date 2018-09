Sénégal: Iba Barry Camara - «Karim Wade ne peut plus être électeur, mais...»

Selon le professeur de Droit pénal à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), El hadj Iba Barry Camara, Karim Wade ne pourra plus s'inscrire sur les listes électorales après le rejet par la Cour suprême du recours introduit par ses avocats en vue de l'annulation du rejet de son inscription.

Interpellé hier, vendredi 31 août par la Rédaction de Sud Quotidien sur les chances de Karim Wade de s'inscrire sur les listes électorales, El hadj Iba Barry Camara a souligné par ailleurs que M. Wade pourrait déposer sans problème son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel qui examinera sa recevabilité suivant les dispositions prévues dans la Constitution et dans le code électoral.

Candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (Pds) pour la prochaine élection présidentielle du 24 février prochaine, Karim Wade ne devrait pas pour autant prendre part aux opérations de vote lors de cette compétition électorale. Tout du moins, c'est l'avis du professeur El hadj Iba Barry Camara.

Interpellé hier, vendredi 31 août par la Rédaction de Sud quotidien sur les chances de Karim Wade de s'inscrire sur les listes électorales à la suite de la décision de la Cour suprême qui s'est déclarée «incompétente» à connaitre le recours introduit par ses avocats en vue de l'annulation du rejet de son inscription, le professeur de Droit pénal à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a assuré que la page de la prochaine présidentielle est définitivement tournée pour Karim en tant qu'électeur.

«Même s'il saisit les autorités de la représentation diplomatique au Qatar, il ne pourrait absolument rien sortir de cette saisine qui lui permettrait de s'inscrire sur les listes électorales et de participer aux élections. Il est déjà forclos. Donc, la cause est entendue pour lui et il ne pourrait plus s'inscrire sur les listes électorales» précise le spécialiste du droit constitutionnel.

Toutefois, abordant la question de la candidature de M. Wade, le professeur El hadj Iba Barry Camara souligne à ce sujet que Karim Wade pourrait, à l'image de tous les autres candidats déclarés pour ce scrutin déposé sans problème son dossier de candidature au Conseil constitutionnel pour amener cette juridiction à se prononcer par rapport à la recevabilité de sa candidature.

«Il peut faire du forcing en déposant sa candidature directement au Greffe du Conseil constitutionnel. C'est une voie de recours détournée pour inviter cette fois-ci, le Conseil constitutionnel à se prononcer par rapport à la recevabilité de sa candidature.

Puisque jusqu'à ce jour, rien ne s'impose en tant sénégalais croyant réunir toutes les conditions à ce qu'il puisse déposer sa candidature comme tous les autres candidats à la présidentielle», argumente le professeur Iba Barry Camara.

Selon lui, seul le Conseil constitutionnel est habilité à trancher au sujet de la validité des candidats en se basant sur les dispositions prévues dans la Constitution et dans le code électoral. «Dans cas, il appartiendra au Conseil constitutionnel d'accepter ou alors de rejeter sa candidature.

Le dernier mot revient aux membres du Conseil qui sont habilités à recevoir toutes les candidatures. Et tant qu'il n'y a pas rejet exprès de la part du Conseil constitutionnel, on considérera que tous les dépôts sont valables. Mais, rien ne se fera en dehors des dispositions prévues dans la Constitution et dans le code électoral» conclut le professeur Iba Barry Camara.