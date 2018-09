Sénégal: Mairie de Dakar - Macky Sall débarque Khalifa Sall

Photo: sudonline

Khalifa Sall député maire de Dakar

Le président de la République, Macky Sall a pris hier, vendredi 31 août, un décret pour révoquer le député Khalifa Ababacar Sall de son poste de maire de Dakar. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire a indiqué que cette décision a été prise en application des dispositions de l'article 135 du Code général des Collectivités territoriales.

Un tournant dans la bataille politico-judiciaire à laquelle se livre depuis plus d'un an, le président Macky Sall au désormais ex député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. En partance pour la Chine où, il doit participer au sommet Sino-Afrique, le chef de l'Etat a pris hier, vendredi 31 août, un décret pour révoquer Khalifa Ababacar Sall de son poste de Premier magistrat de la ville de Dakar.

La nouvelle a été rendue publique par le ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire dans un communiqué.

Ce document précise au sujet des motifs qui ont conduit Macky Sall à prendre cette décision qui intervienne, vingt quatre seulement après la confirmation de la condamnation en première instance de Khalifa Sall par la Cour d'appel de Dakar dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar que, c'est en application des dispositions de l'article 135 du Code général des Collectivités territoriales.

Lequel article dispos que «lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit.

Les Maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui n'excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret. Ils ne peuvent être révoqués que par décret.

L'arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés». Poursuivant, le texte signé le ministre Yaya Abdoul Kane ajoute également que c'est, «au regard des dispositions combinées des articles 135 et 140 du Code général des Collectivités territoriales notamment la condamnation du maire de la ville de Dakar par les juridictions de fond en première instance et en appel entraine la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa 3 dudit Code, lequel prévoit en cas de condamnation la révocation des maires et adjoints par décret motivé.

Toutefois, il faut préciser que le chef de l'Etat n'a pas formellement décidé dans son décret le placement sous délégation spéciale de la ville de Dakar. Interpellé sur cette décision du chef de l'Etat, Me Demba Ciré Bathily a dénoncé vigoureusement l'acte pris par Macky Sall.

Selon lui, le décret du président est illégal et les motifs visés sont inexacts. Mieux, il a estimé que le rapport du ministre Yaye Abdoul Kane manque base solide dans le sens où, l'arrêt de la Cour d'appel visé par ce document n'est pas encore disponible.

Poursuivant son propos, l'avocat du député-maire de Dakar a également dénoncé la précipitation du régime dans le cadre de cette décision alors que la procédure est toujours en cours dans le sens où, la Cour suprême n'a pas encore tranché. Sous rapport, il a ainsi annoncé qu'ils vont attaquer ce décret présidentiel auprès de la Cour suprême.

Pour rappel, en détention depuis le 7 mars 2017 dans le cadre de la procédure relative à l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall a été reconnu coupable avec cinq autres de ses collaborateurs à des peines allant jusqu'à 5 an de prison ferme et 5 millions d'amandes ainsi que la confiscation du cinquième de ses biens.

Portant l'affaire auprès de la Justice communautaire de la Cedeao, il a obtenu gain de cause après que cette juridiction a jugé l'Etat du Sénégal coupable de la violation de ses droits de l'homme et de ses droits à un procès équitable.

Toutefois, ce jugement rendu par le tribunal communautaire a été écarté par la Cour d'appel de Dakar qui a rendu sa décision le 30 aout dernier dans lequel, Khalifa Sall a vu sa peine confirmée par le juge Demba Kandji. Auparavant, alors que son procès en appel n'était pas vidé, Khalifa Ababacar Sall a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de février 2019.

Que dit l'article 140 du code général des collectivités locales

L'article 140 du code général des collectivités locales dispose : Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article 135 du présent code : 1. fait prévu et puni par la loi instituant la Cour des comptes ; 2. utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ; 3. prêts d'argent effectués sur les recettes de la commune ; 4. faux en écriture publique authentique visés au Code pénal ;

5. faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visés au Code pénal ; 6. concussion ; 7. spéculation sur l'affectation des terrains publics, les permis de construire ou de lotir ; 8. refus de signer ou de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du conseil municipal. Dans les sept premiers cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

MALICK GAKOU PRESIDENT DU GRAND PARTI : «Aucune adversité politique ne justifie cet acharnement sans fondement... »

«Aucune adversité politique ne justifie cet acharnement sans fondement contre l'Honorable Député Maire Khalifa Ababacar Sall. Je m'insurge et m'indigne face à cette démonstration de force inique contre un adversaire politique.

Le Sénégal, notre pays, et son peuple ont toujours abhorré l'impertinence et la haine en bandoulière dans l'action politique. La culture démocratique de notre pays et nos traditions séculaires constituent la marque de fabrique d'une Nation en phase avec les valeurs d'une humanité dans l'éthique et l'essence de la République.

Décidément, le magistère du président Macky Sall, qui s'achèvera le 24 février 2019 par la grâce de Dieu et la volonté du peuple Sénégalais, masque difficilement les tentatives de confiscation de la volonté populaire par une fabrication électorale d'un deuxième mandat totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la Nation.

Comme toujours, nous serons à la pointe du combat pour la défense des Droits inaliénables de l'Honorable Député Maire Khalifa Ababacar Sall à soumettre sa candidature au peuple Sénégalais et à le servir avec dévouement et loyauté conformément à son engagement patriotique de tous les jours.

Je demeure convaincu que le Droit et la Justice triompheront sur les forces d'inerties rétrogrades qui veulent enlever toute substance à la Démocratie et à la Justice sociale dans notre pays».

DETHIE FALL, VICE PRESIDENT DE REWMI SUR L'AFFAIRE KHALIFA SALL : «Macky Sall agit en monarque»

«Nous sommes extrêmement outrés et indignés par cette décision du président de la République qui oublie que nous sommes dans une République. Il se permet, à partir de son Palais, par un décret, d'enlever un élu des populations dakaroises. Macky Sall agit en monarque.

Cette précipitation pour signer un Décret de révocation du maire de Dakar alors que la condamnation n'a pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée est inacceptable.

En effet, les voies de recours de Khalifa ne sont pas encore épuisées. Il lui reste le recours à la Cour de Cassation qui pourrait casser ce jugement inique rendu et confirmé hier (jeudi, Ndlr) par la Cour d'appel.

Mais cette décision ne fait que dénuder une volonté depuis lors habillée par la justice pour écarter un candidat à l'élection présidentielle et lui enlever un mandat que les dakarois lui ont confié. Cette décision est illégale, injuste, immorale et inélégante. Le Président Idrissa Seck et le Parti Rewmi se solidarisent avec le député maire Khalifa Sall».

ME KHOUREÏCHI BA, AVOCAT DU MAIRE DE DAKAR : «Une telle décision ne peut pas être du droit, c'est de la forfaiture»

«Je viens de sortir de la prison de la salle des avocats où j'étais avec le député maire Khalifa Ababacar Sall et deux autres confrères. C'est un confrère qui nous a livré l'information et que lui, il l'a appris en temps réel en même temps que nous. Il n'a eu aucune réaction quand il a appris la décision. Il n'a pas eu de surprise. Nous, on parlait de notre pourvoi et l'information est tombée comme ça.

Elle a été confirmée après parce qu'il y'avait la télévision à côté. On a pu voir en bandeau l'information qui passait et repassait. Un confrère est venu avec un début de confirmation puisqu'il était porteur d'une photocopie de ce décret. Pour moi, c'est «no comment» parce qu'à la limite si je n'avais pas ces éléments-là dont je vous ai parlé, je vous dirai toute de suite que ce n'est pas possible.

C'est comme si, on nous disait qu'il était exclu de l'Assemblée nationale alors qu'on est en pleine procédure. Nos mandats sont en cours en tant qu'avocats de défense, le procès n'est pas encore terminé. Donc, rien ne se fait dans ce cas sauf si maintenant, on est carrément dans la forfaiture parce que là ce n'est plus du droit. C'est peut-être la force aveugle. Moi, je ne sais pas si c'est un décret présidentiel ou un arrêté».

«La décision rendue, par la Cour d'appel n'est pas encore disponible»

«Mais je précise que la décision même qui a été rendue hier (jeudi, Ndlr), par la Cour d'appel n'est pas encore disponible. C'est juste un factum qui a été lu. Le juge n'a fait que livrer le résumé de la condamnation, des déclarations de culpabilité.

Il n'y a aucun commentaire ni rien du tout pour vous dire que la décision elle-même n'est pas encore disponible et elle ne le sera pas toute suite. Je me demande comment donc, on peut se baser sur cette décision-là.

Je ne peux pas commenter non plus les considérants de ce décret-là. Absolument, le cas échéant ce décret sera attaqué auprès de la Cour suprême».Nando Cabral GOMIS