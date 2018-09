Congo-Kinshasa: Journée internationale des peuples autochtones - L'événement célébré à travers un séminaire à Kinshasa

La République démocratique du Congo a commémoré la journée en différé le 30 août, soit vingt et un jours après la date du 9 août, par l'organisation d'un atelier d'échanges dans la salle Arche de la commune de Gombe.

L'activité a été initiée par le Fonds mondial pour la nature (WWF), en collaboration avec le Réseau des peuples autochtones et locaux pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, Caritas Congo et d'autres partenaires. Il s'est agi de faire le point sur la situation des peuples autochtones et de connaître leur statut d'immigrés dans les zones urbaines et au-delà des frontières. «

Des objectifs qui cadrent avec le thème retenu au niveau mondial qu'est la situation actuelle des territoires autochtones, les causes profondes de la migration, les mouvements transfrontaliers et les déplacements, avec un accent particulier sur les peuples autochtones vivant dans les zones urbaines et au-delà des frontières internationales », a expliqué WWF dans le communiqué publié à l'issue du séminaire.

Un appui au bénéfice des peuples autochtones

La célébration en RDC de cette journée avait pour objectifs, entre autres, de se pencher sur la situation des territoires des peuples autochtones ; connaitre le statut des immigrés autochtones dans les zones urbaines et au-delà des frontières internationales ; connaitre le statut des intellectuels pygmées dans le pays et leur situation sociale.

L'occasion a permis également d'informer les parties prenantes des processus des réformes forestières et foncières dans le pays ; de plaider auprès des décideurs pour la reconnaissance juridique des peuples autochtones; d'informer les parties prenantes du processus de préparation du plan d'action pour le développement des peuples autochtones; d'effectuer les gestes scolaires en faveur des enfants pygmées pour la rentrée scolaire 2018-2019, etc.

Au cours de cet atelier, le directeur de conservation au WWF-RDC, Bruno Perodeau, représentant le directeur national de WWF-RDC, a rappelé l'appui incessant apporté aux peuples autochtones par cette organisation internationale pour leur reconnaissance.

Il a, en effet, signifié que WWF appuie les actions du festival international des peuples autochtones pour faire connaître leur culture à travers le monde.

Cette organisation intervient aussi dans la mise en place des aires protégées et forêts communautaires qui permettent au peuple autochtone d'avoir des espaces reconnus officiellement par l'administration publique tant au niveau national que décentralisé et aussi de sécuriser leurs droits à l'intérieur de ces espaces.

Le séminaire a été un cadre idéal de dialogue offert aux experts travaillant sur la question autochtone. A cet effet, l'approche participative a été encouragée, avec les peuples autochtones eux-mêmes, y compris les acteurs étatiques et non étatiques œuvrant pour la promotion des peuples autochtones en RDC.

Des enquêtes révèlent, en effet, que les peuples autochtones représentent environ trois cent soixante-dix millions de personnes et vivent dans plus ou moins quatre-vingt-dix pays à travers le monde. Bien qu'ils ne forment que 5% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui 15% d'individus les plus marginalisés de la planète.