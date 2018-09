Madagascar: Lycée Andohalo Antananarivo

Le candidat « numéro 13 » à la course à la Magistrature suprême envisage… Plus »

« Si on se base sur le niveau de vie de nos élèves, le résultat est plutôt satisfaisant et nous sommes confiants quant au résultat des prochains examens officiels» a-t-elle poursuivi. Notons par ailleurs qu'environ huit anciens lycéens continuent leurs études au Lafayette Collège en Pennsylvanie en tant que boursiers.

« En réalité, la plupart de nos élèves ne peuvent pas se permettre de continuer leurs études à l'étranger et pour rendre cela possible, nous collaborons avec des établissements scolaires tout en comptant sur l'appui de plusieurs entreprises partenaires depuis quelques années. » avance Hanta Harinoro Razafimalala, Proviseur actuel du Lycée.

Dans le dessein de soutenir et pousser les lycéens à s'investir dans les études, les responsables et les enseignants au sein du Lycée Andohalo Antananarivo travaillent étroitement avec des établissements d'outre-mer qui octroient des bourses universitaires.

Si la plupart des grandes stars de la musique malgache ont fait leurs études au lycée, aujourd'hui, les lycéens brillent par leur intelligence et leur persévérance dans les études sans perdre de vue le slogan percutant du lycée, : « Fianarana no tovoziko, fiadanana no ampoiziko ». Hier, une porte ouverte a rassemblé les élèves et les parents d'élèves pour clôturer en beauté l'année scolaire. Par ailleurs, des prix ont été attribués aux plus méritants.

