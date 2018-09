Tunisie: Un plaisir infini et une passion éternelle

Avis aux parents qui ne sont pas férus de pêche et qui voudraient inculquer à leurs enfants la passion de la pêche, il existe une méthode simple. «Il faut habituer son enfant au plaisir d'aller à la mer en premier lieu. Dans un deuxième temps, il faudrait essayer de lui procurer le plaisir avec une simple ligne qu'il va tenir et jeter lui-même dans un port de plaisance. Comme à Hammamet par exemple».

«Une canne à pêche coûte la bagatelle de trois mille dinars. Parfois je manque d'hameçons et d'appât. Les vers et les hameçons coûtent entre cinquante et quatre-vingt-dix dinars».

Il s'avère que chaque poisson a son caractère et sa méthode pour être pêché : «Le poisson prédateur mange l'appât même mort. Le loup ou la daurade ouvre la bouche et attaque. D'autres poissons ne mangent que l'appât vif ou du faux poisson».

Depuis ce jour, je suis devenu mordu. Mon oncle m'avait fait un petit montage pour m'initier à la pêche. J'ai vécu ce moment magique avec une certaine intrigue car je ne connaissais pas la réaction du poisson. J'ai senti une vibration qui persistait et je pêchais là mon tout premier poisson, petit comme un demi-doigt. Je n'avais que sept ans et ce fut pour moi une belle victoire».

