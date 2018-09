Tunisie: La mer... destination finale ?

La mairie de la Tunisie, par la voie de Souad Abderrahim, maire de la ville, a réitéré son engagement pour la protection de l'environnement et la sensibilisation citoyenne pour rendre cette cause effective, à travers son partenariat avec le Museum fur Gestaltung Zuerich. Ce dernier a inauguré son exposition intitulée « La mer... destination finale ? » au palais Kheireddine.

Dans son allocution d'ouverture, Madame Abderrahim a tiré la sonnette d'alarme contre l'accentuation de la pollution. « Nous avons du mal à réaliser l'ampleur des dégâts de la pollution, surtout maritime.

L'exposition dévoile, sur des tableaux et à travers des images, tous les déchets qui s'accumulent dans nos mers et nos océans. Voir tant de déchets et de plastique jetés partout, nous renseigne sur l'ampleur de ce phénomène et la nécessité d'y mettre un terme », a-t-elle signalé.

La maire a en outre déclaré qu'il importe d'utiliser ces déchets pour d'autres causes moins nuisibles telles que l'investissement dans des projets de revalorisation des déchets. « Au lieu d'êtres jetés, ces déchets, peuvent être réutilisés et offrir de l'énergie », note-t-elle.

« Des millions de sacs en plastique sont prélevés annuellement des mers. Ceux que l'on jette sur nos plages, ne se décomposent qu'après des années en petits morceaux qui finissent dans notre chaine alimentaire », a-t-elle dénoncé.

Le représentant du musée suisse a déclaré que l'exposition se poursuivra jusqu'au 14 octobre 2018 avant de partir vers la Cologne. Elle comportera diverses sections à l'instar de la présentation des déchets marins pris des mers d'Hawaii et qui révèlent l'acuité et la laideur des crimes environnementaux.

« Nous serons présents pour apporter plus d'explication, défiler les principaux problèmes et leurs conséquences sur nos vies et celles de toutes les espèces animales. Nous projetterons notamment des films et documentaires pour enfants, qui permettront à ces derniers d'appréhender le phénomène et avoir une idée sur les différents types de déchets plastiques ».

La propreté : un engament citoyen et responsable

Pour l'expert du GIZ « un sac en plastique jeté en Tunisie cause des troubles au monde entier car nous sommes certes dans des pays et continents différents, mais nous partageons les mêmes océans et une terre commune ».

Ce message de sensibilisation a été couronné par la projection d'un film produit par des étudiants de l'université de la Manouba. S'en est suivi un vif débat sur la question environnementale, durant laquelle la maire de Tunis a promis l'engagement de sa mairie dans le déploiement de solutions contre la pollution.

Il est impératif de rendre compte du poids de la pollution et la nécessité d'une prise de conscience du rôle crucial de tout un chacun dans la préservation de l'environnement. Elle doit être érigée en principe ancré dans la culture citoyenne. L'avenir de la Terre dépend de nos actions d'aujourd'hui.