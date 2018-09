Tunisie: CAB - Optimisme mesuré !

Il est vrai que les Sudistes sont difficiles à manier chez eux, mais quand on veut jouer les premiers rôles, il faut apprendre à ramener des résultats positifs de l'extérieur. Les camarades de Khmaïes en ont les moyens au vu de la qualité de l'effectif mis à la disposition de Montassar Louhichi.

Celui-ci a fait, le week-end dernier, tourner justement cet effectif à l'occasion du match amical livré à Oued Ellil au stade d'El Menzah. Il y a au moins une satisfaction c'est d'avoir vu Wattara retrouver le chemin des filets. Il s'agit donc d'une rencontre-clé pour le CAB qui déterminera son avenir dans la course aux premières loges...

Sans Bilel Saïdani

Le milieu défensif, B. Saïdani, expulsé contre le CSS, ne sera pas là pour épauler ses camarades. Il y a de fortes chances de voir Abdelhalim Darragi reculer d'un cran sur la même ligne que Cissé dans la récupération et permettre à Amdouni d'intégrer le onze rentrant.

C'est ainsi que l'on verra Mohamed Habib Yaken et Wajdi Jabbari occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense alors que Seddik Mejri et Wissem Bousnina formeront l'axe central.

Devant, Cissé et Darragi évolueront comme milieux défensifs derrière Amdouni et Habbassi, voire Youssofa qu'on a vu reprendre les entraînements. Quant à Ounalli et Wattara, ils constitueront le duo d'attaque.

Formation probable

Thamri, Mohamed Habib Yaken, Jabbari, Mejri, Bousnina, Cissé, Darragi, Amdouni (Youssofa), Habbassi, Ounelli, Wattara.