Tunisie: USM - Tout pour le rachat... !

De même, le volet technico-tactique a été de mise afin de peaufiner certains automatismes. Tout ce travail colossal a été ponctué par un test d'application contre le COSB à Monastir et soldé par une petite victoire (1-0), œuvre du régisseur Mosrati sur coup-franc direct. Kolsi a profité de ce test pour faire un turn-over de son effectif et surtout voir à l'œuvre les nouvelles recrues, dont l'intégration a été facile.

Donc l'envie des joueurs a été retrouvée, et leur détermination de réussir leur déplacement à Radès a certainement facilité la tâche de Kolsi pour préparer comme il se doit ce match important : «Ce sera un autre défi mais avec de nouvelles données...», a précisé Kolsi pour qui «le groupe qui a tant souffert d'un manque flagrant au niveau de la préparation physique a retrouvé son rythme normal et sera fin prêt pour tenir le coup face au CA.

Toutefois, notre tâche ne sera pas de tout repos, mais la solidarité, l'application et la générosité du groupe seront un atout majeur pour espérer bloquer une formation clubiste certes bien préparée, mais qui évoluera sous pression du résultat, à nous de bien profiter de ce facteur pour espérer la surprendre...».

L'arme du contre...!

Kolsi, qui connaît sur le bout des doigts son adversaire du jour, a minutieusement préparé ce rendez-vous important et sur lequel l'entourage de l'équipe compte beaucoup pour se racheter.

Cela dit, il alignera pour ce match à haut risque sa meilleure formation possible composée des joueurs les plus au point physiquement et les plus disposés à appliquer la tactique préconisée et qui se basera sur le bloc derrière et le contre devant.

L'arrière-garde sera articulée autour de Ben Saïd comme dernier rempart à la suite de sa bonne prestation en amical contre le COSB, le couloir droit sera animé par Mechmoum, celui de gauche sera confié à Ben Romdhane, tous deux appelés à créer le surnombre en phase offensive. La charnière centrale sera animée par la paire Hichri-Dziri appelée à veiller au grain pour barrer la route aux redoutables attaquants clubistes.

L'entrejeu aura la même ossature que celle du match inaugural face au ST avec Gbala et Sabbahi très utiles dans la récupération et la couverture. Mosrati, très en forme, assurera le rôle du play-maker pour diriger les manœuvres offensives.

Il sera aidé par Kacem dont ce sera la première apparition en tant que relayeur capable par sa technique et sa vista de mettre le duo d'attaque Kabbou (qui a prolongé jusqu'en 2020), très rapide sur le contre, et Ben Hassine, remuant, dans de bonnes positions pour espérer forcer la décision.

A signaler que les nouvelles recrues, à savoir Ayari, Chtioui, le Libyen El Kout et l'Ivoirien Kouaté, qui suivent une préparation spécifique renforceront l'équipe en principe à partir de la troisième journée face à la JSK à Monastir.

Bonne nouvelle pour les supporters des «Bleus» avides de voir leur équipe au grand complet pour qu'elle puisse au plus vite retrouver son jeu limpide et efficace de l'exercice écoulé.

Pour Hichri et consorts, c'est tout simplement une question de temps. A eux de mettre les bouchées doubles pour surmonter ce début de saison difficile sans dégâts et après, tout rentrera dans l'ordre...

Formation Probable : Ben Saïd (Jrad), Mechmoum, Ben Romdhane (Timoumi) Hichri, Dziri (Ayari), Gbala, Sabbahi, Mosrati, Kacem, (Gharbi), Kabbou, Ben Hassine (Soussi).