Madagascar: National Geographic - Un programme d'expéditions de luxe à Madagascar

National Geographic Expéditions est réputé mondialement comme étant un créateur d'expériences haut de gamme de voyages, incarnant l'esprit d'aventure, de conservation et d'éducation. Cette année, deux programmes d'expéditions de luxe seront organisés en Afrique dont à Madagascar.

La Grande île se positionne de plus en plus comme une destination de haut de gamme, car il s'agit des voyages destinés essentiellement aux touristes fortunés. Le premier programme s'est déroulé du 15 août au 02 septembre dans six pays africains. Le second voyage aura lieu du 27 décembre 2018 au 14 janvier 2019.

Beaux sites naturels. Au départ de Lisbonne en Portugal, les participants à l'expédition voyageront à bord d'un Boeing 757 de 77 places entièrement configurées en classe affaires, dotées de sièges ultra confortables en cuir, inclinables à 45 degrés et d'un généreux empattement ainsi que beaucoup d'espaces de rangement.

Ils bénéficient d'un service VIP avec un agent de bord pour cinq passagers, des services d'un chef et de la présence de biologistes qui présenteront des conférences thématiques.

Ce voyage où tout est inclus permettra de s'aventurer au cœur de quelques-uns des plus beaux sites naturels de Madagascar et d'aller à la rencontre de la faune sauvage. Le tout dans le confort des meilleurs hôtels de la Grande île.

Seront au programme de la découverte, une escapade au Parc National d'Andasibe Mantadia à l'est ou au choix une journée balnéaire sur la presqu'île d'Anjajavy au nord ouest et une immersion dans le Colorado Malgache, ou le Parc National de l'Isalo, sur la mythique Route Nationale 7, dans le sud. En fait, l'éco-tourisme sera à l'honneur.

Partager des connaissances. Par ailleurs, une équipe d'experts engagés, dont des biologistes de renom, des photographes et des journalistes spécialisés en voyage, accompagnent chaque expédition pour partager leurs connaissances et leurs idées avec les participants et pour donner vie à chaque destination. Ce qui permettra de promouvoir davantage la destination Madagascar.