Madagascar: Championnats de Madagascar en Handisports - Razzia des clubs d'Analamanga

Le candidat « numéro 13 » à la course à la Magistrature suprême envisage… Plus »

Le MJS a participé à la restauration des délégations en offrant du riz et le symbolique zébu de cette partie sud de l'île. Il a aussi appuyé financièrement la fédération et quelques ligues lors de ces championnats.

Afin que cette discipline soit aussi un modèle pour nous tous et elle peut vraiment l'être étant donné l'engouement des sportifs de handisports, leurs volontés et leurs joies de vivre » a déclaré le ministre.

Grande première. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tsihoara Faratiana a honoré de sa présence ce sommet national. » Nous nous tournons vers un sport qui s'occupe de l'humain, de l'éducation et du développement.

