Tunisie: Olives à huile - Le pays confirme sa place de leader mondial

Dans le cadre de la valorisation et de l'exploitation de la margine en tant qu'engrais pour les oliviers durant la campagne 2017/2018, on a répandu près de 419 mille m3 de margine sur une superficie de 10.200 hectares. Quelque 240 huileries ont participé à cette opération.

Il est prévu que les exportations totales de toute la campagne dépassent les 200 mille tonnes, ce qui générera des recettes de plus de 2.000 millions de dinars et permettra de réaliser le programme d'exportation annoncé au début de la campagne.

Pour les petites fermes, le travail est généralement effectué par les familles qui utilisent des moyens traditionnels. Quant aux grandes superficies et celles qui appartiennent aux privés, on a recours à la mécanisation pour la cueillette.

Quant aux opérations de cueillette, elles ont démarré d'une façon ordinaire conformément à la circulaire n°227 de 2017 organisant l'ouverture de la campagne de la cueillette et de transformation à partir de la deuxième moitié du mois de novembre 2017 pour se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'avril 2018. Le prix a oscillé entre un minimum de 1.5 dinar et un maximum de 2.5 dinars le kg au cours de la campagne 2016/2017.

Parallèlement aux conditions climatiques, la campagne actuelle a été bien traitée contre les maladies et infections à la faveur de traitement de plus de 6 millions de pieds d'olivier. Les oliveraies ont fait l'objet également d'une protection contre les vols.

