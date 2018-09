Tunisie: Le film documentaire a cessé d'être une documentation de la réalité

Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Autrefois, on écrivait tout avant de commencer le tournage. Aujourd'hui, on écrit avant et pendant la prise de vue, et on écrit avant et pendant le montage. L'écriture d'un film documentaire, par opposition à un long-métrage, est en constante évolution, jusqu'à la sortie du film.

Pourquoi le film documentaire prend-il de plus en plus de place dans les festivals du monde?

Depuis que le film documentaire a cessé d'être une documentation de la réalité pour devenir une histoire subjective de la réalité vue par l'auteur, sa propagation dans les festivals et dans les cinémas a augmenté.

Nous sommes encore loin d'être considérés sur un pied d'égalité avec les films de fiction, mais cela viendra. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens appellent ce genre de film «le documentaire du réel»

Ce changement (à partir d'une documentation narrative) n'est pas facile, surtout pour les auteurs, toujours déchirés entre la nécessité de «changer le monde» et de «divertir» le public. Dans les festivals, cette double intention peut intéresser le public. Je crois donc que ce genre cinématographique sera de plus en plus présent dans les festivals.