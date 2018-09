Tunisie: Balbouli, le poids de l'expérience

Benzarti? Il a dit qu'il ne compterait que sur les joueurs les plus en forme et qui ont l'envie de jouer en sélection. Le nouveau sélectionneur sait bien ce que vaut Balbouli dans les vestiaires.

C'est un vrai capitaine, un joueur qui a de l'influence (au point d'imposer des joueurs moyens) et qui a plus de 10 ans en sélection. Il a côtoyé maints sélectionneurs tunisiens et étrangers. C'est pour cela que Benzarti compte bien sur lui. A-t-il encore la forme et la fraîcheur pour rester au haut niveau?

Va-t-il accepter le rang de remplaçant en sélection? Et pour celui qu'on croyait sorti par la grande porte au dernier Mondial contre Panama, on va attendre son attitude.

Il est encore surprenant de le voir encore en sélection, et on est tous d'accord que Balbouli est un gardien de grand calibre et d'expérience. C'est un exemple de longévité à suivre. Mentalement, c'est un garçon très fort. Au CA, les défenseurs sentent bien que c'est un grand gardien qui dirige sa défense.