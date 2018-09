Tunisie: Qui aura le meilleur plat traditionnel?

Ce "succulent" événement culinaire est co-organisé par l'Association tunisienne des professionnels de l'art culinaire (Atpac) et l'Association des Amis de Kerkennah qui œuvre pour la promotion des volets économique et touristique de l'archipel.

Les deux partenaires visent, à travers cette manifestation, à valoriser le patrimoine culinaire de chaque gouvernorat, et ce, dans le cadre d'un échange culturel.

Au programme de l'évent, des activités récréatives, culturelles et artistiques (spectacles, peintures folkloriques, expositions d'en ensemble de produits traditionnels, etc.) en plus de deux soirées animées par les stars Ahmed Cherif, programmé lors de l'inauguration, et Nabiha Karaouli, pour clôturer les quatre journées gastronomiques.

Concernant le thème du concours de cette édition, les plats créatifs imposés seront le melthouth à l'agneau plus un autre plat à base de poulpes ou de seiches (un marché sera mis en place et ouvert pour les candidats).

Des sélections régionales ont déjà été organisées afin de choisir les 24 candidats qui représenteront chacun les 24 gouvernorats. Et les principaux critères de jugement se baseront sur les techniques de cuisson adoptées, le dressage des plats en plus des saveurs et goûts des mets proposés par les participants.

Quant au jury, il sera composé des illustres chefs de l'Atpac, Wafik Belaid, Rafik Tlatli, Taieb Bouhadra, Mounir Arem, Sabeur Cheikh, etc.

Avis est donc lancé aux gourmands, gourmets, fins gastronomes ou fines bouches, le "Concours national du plat traditionnel entre les gouvernorats" réveillera vos papilles ! Laissez-vous tenter par une dernière escapade culinaire estivale...