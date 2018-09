Algérie: Sonatrach et la compagnie bolivienne YPF renforcent leur coopération

Ces discussions ont permis de faire un point de situation sur les projets en exploitation, Camisea et TgP et d'évoquer la possibilité de renforcer la présence de Sonatrach au Pérou.

La visite de M. Ould Kaddour au Pérou et en Bolivie s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle stratégie d'internationalisation devant permettre au premier groupe énergétique africain, qui a pâti de la chute des cours de brut, de soutenir sa quête de nouveaux marchés et de projets d'investissement à l'international.

Le groupe présent à l'étranger, notamment en Afrique, a mis le cap cette fois ci sur l'Amérique Latine où il exploite déjà au Pérou un gisement de pétrole et de gaz (Camisea) avec l'américain HuntOil, le sud-coréen SK et le péruvien Tecpetrol.

Le document, prévoyant l'établissement d'une coopération entre les deux groupes pétroliers en matière d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, a été paraphé par le patron de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould kaddour, et le PDG de YPF, Oscar Javier Barriga Arteaga, en marge du premier forum international sur le gaz, la pétrochimie et les combustibles verts qui a clôturé vendredi ses travaux à Santa Cruz.

