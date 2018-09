Tunisie: Des articles pour toutes les bourses !

A la journée d'ouverture et à partir de 15h00, ce salon a connu une forte animation orchestrée par la troupe des majorettes de Ksar Helal ainsi que l'organisation d'un colloque sur «la stratégie nationale pour l'intégration des enfants handicapés dans la vie socioéconomique», auquel ont pris part des responsables d'associations de la société civile qui ont décortiqué les principaux points de cette stratégie à dimension humaine.

Un bon écho auprès des visiteurs

Un espace spécial d'animation a été réservé à l'organisation de compétitions diverses, de plusieurs ateliers dont ceux de la fabrication des marionnettes et de masques, de cinéma pour enfants , de mise en scène des marionnettes.

Ce salon a comporté pas moins de 80 stands dont ceux réservés au Commissariat régional à la femme, à l'enfance, à la famille et à l'enfance, à la Chambre régionale des crèches et des jardins d'enfants de l'Utica, aux bureaux locaux de l'organisation des scouts et celle des colonies des vacances et au village d'enfants SOS - Akouda.

Un nombre important de sociétés et d'entreprises économiques, exerçant dans le domaine des accessoires pour enfant, ont également exposé leurs produits dans des stands.

Au stand de l'association «Horizon de l'enfant du Sahel», le responsable du stand nous a confié que le foyer de ladite association sis à El Kantaoui peut accueillir des nourrissons et des enfants abandonnés dans les hôpitaux par des mères célibataires et sans soutien familial dont l'âge ne doit pas dépasser 2 ans. Ladite association bénéficie des dons offerts par des citoyens en produits de nutrition, d'articles d'hygiène, de médicaments.

Au stand d'une société de conception et de fabrication d'équipements pour bébés et enfants sise à Monastir, le visiteur peut acquérir un lit pour bébé à 350D , un landau en rotin (entre 200 et 250D), des couvre-lits pour bébés ( entre 86 et 200D),des sacs - mamans ( entre 50 et 100D), des chemises pour enfants âgés entre 4 et 14 ans (entre 25 et 35D).

Une autre entreprise de fabrication de meubles sise à Sfax propose de belles chambres à coucher pour enfants. Au stand d'une société de distribution d'articles pour enfants et bébés sise à Téboulba, le visiteur peut acquérir une chambre à coucher pour bébés et enfants composée d'un lit, d'une armoire , d'une table de nuit et d'une banquette au prix de 1.500D , un trousseau pour bébé contenant des couettes au prix de 300D, des articles de cosmétiques et d'accessoires pour bébés.

Produits haut de gamme

Un autre stand a attiré l'attention des, à savoir celui d'une société spécialisée dans la fabrication de meubles pour enfants sise à Ksibet-Médiouni.

Le visiteur peut acquérir une chambre à coucher pour enfants complète, haut de gamme et en bois massif composée d'un lit, d'une armoire, d'un bureau, d'une armoire, d'une chiffonnière (petit meuble à tiroirs haut et étroit) et d'un coffret pour jouets au prix de 3.000D, une guirlande de lampes multicolores à lumière clignotante au prix de 40D, une chambre double pour enfants composée de 2 lits, d'un dressing et d'éléments de rangement au prix de 3.000D.

Au stand d'une société d'édition et de diffusion sise à Sfax, le visiteur peut acquérir divers cahiers à ressort spiralé dont le petit cahier de travaux pratiques ainsi que diverses fournitures scolaires. A noter que ce stand ne vend pas les cahiers subventionnés dont les prix sont moins chers.

Côté distraction et loisirs, le visiteur peut acquérir un jeu de scrabble pour enfants à 10D, un monopoly à 20D, un coffret de jeux de dames et jeux de petits chevaux à 12D, un jeu d'échecs à 10D et un puzzle à 3D. Une remise de 20% a été consentie sur les livres parascolaires du primaire.

L'Académie Balbouli de football a eu également son stand où le responsable nous a révélé que cette académie vise l'amélioration des capacités physiques et intellectuelles des enfants qui représentent l'espoir de la Tunisie de demain pour la constitution d'une génération de joueurs bien formée.

Parmi ses activités, la formation des enfants et des jeunes dans le domaine du football, la location de terrains pour la pratique de sports divers comme le football et le basket et l'organisation de mini-championnats dans le domaine des sports et travail.

Au stand d'une société de distribution de sacs à dos sise à Sousse, le visiteur peut choisir un sac à dos pour bébé au prix oscillant entre 15 et 30D, un sac à dos pour enfant (entre 30 et 50D), un sac à dos pour lycéen (entre 20 et 80D), un sac à dos à roulettes pour enfant ( entre 50 et 120D) , un petit sac à roulettes pour bébé et enfant au prix de 48D. A noter enfin que ce salon est ouvert au public de 11hh00 à 20h00.