Algérie: "Les fruits et légumes sont sains et contrôlés constamment par les services concernés"

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé samedi à Alger que "les fruits et légumes produits sont sains et soumis au contrôle continu des services concernés", indiquant que la consommation de ces produits n'a aucune lien avec les cas du choléra enregistrés récemment dans certains wilayas du pays.

"Je rassure les citoyens que les fruits et légumes produits en Algérie sont sains car les services concernés relevant du ministère de l'Agriculture en coordination avec ceux des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et du Commerce, veillent sans cesse au contrôle de leurs qualités",

"L'Algérie exporte régulièrement et constamment de grandes quantités de fruits et légumes vers les marchés étrangers connus pour leurs rigueurs et nous n'avons enregistré aucun problème, mais plutôt ces produits sont fortement demandés vu leur bonne qualité", a-t-il soutenu.

Le ministère de l'Agriculture, rappelle-t-on, avait assuré dans un communiqué que "les eaux destinées à l'irrigation des fruits et légumes sont saines et ne peuvent en aucun cas être à l'origine de la propagation de l'épidémie du choléra".