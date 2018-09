Egypte: Le pouvoir renforce son contrôle sur la Toile

Plus de 500 sites d'informations ou d'ONG sont actuellement bloqués en Egypte, selon l'Association pour la liberté de pensée et d'expression (AFTE), basée au Caire.

En effet, il suffit d'avoir un compte suivi par plus de 5 000 personnes pour être considéré comme un média et tomber sous le coup de la loi.

Une série de lois ont été adoptées pour, officiellement, réguler la Toile. Les deux dernières sont les plus draconiennes. Le site qui publie des informations jugées fausses ou portant atteinte à la paix sociale ou aux valeurs de la société est passible d'une peine de prison et d'une lourde amende pouvant atteindre l'équivalent de huit années de salaire minimum.

Une loi visant officiellement à réguler internet vient d'entrer en vigueur en Egypte. Elle concerne les médias appartenant à l'Etat. Une loi similaire avait été adoptée il y a deux semaines pour les médias non étatiques. Dans les deux textes, celui qui publie de « fausses informations » est passible de prison et d'amende. La surveillance des réseaux sociaux est, elle, accrue.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.