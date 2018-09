Rwanda: Elections législatives et locales pendant 3 jours

Enfin, ce sont quelque 365 candidats inscrits sur cinq listes de partis politiques et quelques indépendants qui vont s'affronter dans un scrutin sans véritable enjeu électoral et qui devrait conforter, selon des spécialistes, l'hégémonie du tout puissant FPR du président Paul Kagame, un parti au pouvoir depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994. Seul un petit parti d'opposition, le Parti Vert, est toléré dans ce pays. La Commission électorale promet des élections « libres et justes ».

Au Rwanda, plus de 7,1 millions d'électeurs sont attendus à partir de ce dimanche matin dans quelque 2 471 centres de vote éparpillés sur tout le territoire national et à l'étranger, pour élire leurs députés dans des législatives sans aucune surprise. Le scrutin s'étale sur trois jours.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.