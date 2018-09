Togo: Troublantes révélations d'un prêtre vaudou ghanéen sur les pouvoirs mystiques de plus de 1700 pasteurs

Son nom c'est Nana Kwaku Bonsam (Bonsam dont la signification est Satan dans une des langues ghanéennes). L'homme, un prêtre vaudou à travers une vidéo a révélé à la presse avoir donné à plus de 1700 pasteurs le pouvoir, de voir le futur et le passé, de guérir, d'agrandir leurs églises, d'opérer n'importe quel miracle désiré. Il indique leur avoir fait prendre des bains rituels ou leur avoir remis des bagues et des bibles magnétisées.

Objet d'un article dans le « prestigieux » New York Times, Nana Kwaku Bonsam qui défie quiconque formulera des critiques contre sa personne et ses dires, révèle dans la vidéo en question que son dieu a pour nom, « Kofi-Kofi » et que c'est bien ce dieu qui lui confère les pouvoirs surnaturels dont en raffole les pasteurs avides de pouvoir de voir le futur et le passé, de guérir, d'agrandir leurs églises, et d'opérer n'importe quel miracle désiré.

Toujours selon Bonsam, ses pouvoirs lui permettent de « faire apparaître une montre en or ou l'argent de nulle part, de transformer en argent tout ce qu'il touche, de planter un palmier et de le faire grandir le même jour, de tuer une mouche et de la ressusciter »...

Ce sont là encore des révélations qui appellent à plus de méfiance vis-à-vis de ces faux pasteurs et leurs séances de délivrances démoniaques.

En tout cas il y a à craindre que certains de ces pasteurs ne soient d'origine togolaise