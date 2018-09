Tu as aussi dit que pour réussir ta mission, tu as besoin de soldats de la paix pour aller prêcher la réconciliation à travers toute la Côte d'Ivoire.

Moi qui m'inquiétais tant de quelle personnalité politique pouvait oser affronter la colère et les réticences légitimes de ses partisans pour leur indiquer la voie de la paix et du pardon, je me sens rassuré et fier que les circonstances de l'histoire se soient portées sur toi pour conduire cette tâche pesante, mais exaltante.

Et pourtant, ce marigot de la réconciliation dans lequel tu fais un saut avec tant de succès, se sont déjà noyées des personnalités et des institutions.

Je ne croyais pas si bien dire. Aux nombreux visiteurs qui se bousculent à ta porte, qui pour te souhaiter la bienvenue chez toi auprès de ta famille, qui pour t'exprimer leur soutien, tu prêches le pardon mutuel déclarant : « Mon souhait c'est qu'ensemble nous acceptions de nous pardonner les uns les autres. Considérons que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles dans cette Côte d'Ivoire unie et réconciliée.»

