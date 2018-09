Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - Chagos, réforme électorale et accord de pêche à l'agenda

Les espoirs du gouvernement et des Chagossiens reposent dessus. Nous sommes à la veille du début des… Plus »

Il n'y existe que 4 % de ce poisson dans l'océan Pacifique. Il est très prisé par les Espagnols et les Japonais. Et le prix de vente de ces poissons a grimpé en flèche.» Il dit ne pas souhaiter que Maurice connaisse ce genre de disparition dans ses lagons.

De son côté, Kugan Parapen s'est attardé sur l'accord qui devait être signé entre Maurice et le Japon concernant la pêche. Il a évoqué le thon et ces prédateurs notamment les Espagnols et les Japonais, des friands du poisson frais. «Je prends pour exemple le Bluefin Tuna.

Cette fois ce sont deux compagnies qui n'ont pas entamé des démarches pour l'obtention des licences EIA qui ont placardé des panneaux 'Building and Land Use'», clame-t-il. D'affirmer que Rezistans ek Alternativ ne compte pas rester les bras croisés. «Nous allons consulter nos avocats, et aussi les personnes qui veulent se rallier notre cause.»

