Sénégal: La fabrication de corps gras se consolide de 12, 6 % au 2e semestre

S'agissant de la production d'huile brute d'arachide, un léger renforcement de 0,6% est enregistré sur le premier semestre 2018, en liaison avec l'augmentation de 95,1% du niveau de collectes de graines (187.366 tonnes de graines d'arachide à fin juin 2018 contre 96.024 tonnes un an plus tôt).

Toutefois, elle s'est bien comportée (+14,7%) sur les six premiers mois de 2018, profitant particulièrement de la reprise du raffinage, consécutive à la nouvelle politique de l'Etat ci-dessus évoquée (2463 tonnes d'huile raffinée d'arachide à fin juin 2018 alors qu'aucune production n'a été réalisée un an plus tôt).

Sur un an, la fabrication de corps gras alimentaires s'est repliée de 32,8% au deuxième trimestre 2018, en rapport avec les contreperformances de la trituration (-53,3%) et la production de tourteaux (-60,9%).

Concernant les productions respectives d'huile brute d'arachide et de tourteaux, la DPEE évoque des replis de 29,1% et 22,6% entre les deux premiers trimestres de 2018.

