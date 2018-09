Ile Maurice: Chagos - La Haye et après ?

Un an après le vote historique à l'ONU en faveur de Maurice et aux dépens de la Grande-Bretagne,… Plus »

Dans un deuxième cas de figure, la CIJ peut statuer en faveur de la Grande-Bretagne. Ce qui constituerait un sérieux revers pour Maurice. «Pendant 50 ans, la position de Maurice a été que l'excision des Chagos constituait une violation des droits internationaux. Si maintenant la CIJ émet un avis contre Maurice, le pays devra changer de stratégie et tout recommencer. Ce qui prendra encore plus longtemps», soutient Milan Meetarbhan.

Pour cela, nous explique Vijay Makhan, ancien secrétaire aux Affaires étrangères et diplomate de carrière, la décision de la CIJ sera envoyée au secrétariat général de l'ONU. De là, l'assemblée générale décidera des actions nécessaires à prendre pour permettre la mise en œuvre. Après La Haye donc, tout va se jouer à l'ONU, dans l'arène diplomatique. Le comité de la décolonisation de cette instance pourra également intervenir et exercer une pression additionnelle pour décoloniser les Chagos.

