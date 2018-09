Algérie: Blida - Recul du nombre des cas suspectés de choléra à 52

Le Ministère de la santé rappelle qu'en cas d'apparition de diarrhée et vomissements, il est impératif de se présenter à la structure de santé la plus proche, de se réhydrater en prenant suffisamment d'eau et de sels de réhydratation orale (SRO) et d'apporter une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées.

Le contrôle des exploitations agricoles et des actions d'irrigation est toujours en cours, d'autant plus, a ajouté M.Layadhi que les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya ont traité, dernièrement, deux affaires liées à l'irrigation de récoltes agricoles avec des eaux usées , dans la région de Ben Chaàbane de Boufarik.

"52 malades suspectés d'être infectés par le choléra se trouvent toujours en prise en charge à l'hôpital de Boufarik, dont 44 issus de Blida, deux de Tipasa et six d'Alger", a signalé le wali lors de son intervention à une rencontre l'ayant réunie avec les directeurs des écoles primaires, en perspective de la prochaine rentrée.

