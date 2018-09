Ile Maurice: Enquête - Le gouvernement traverserait-il une zone de turbulences ?

Un an après le vote historique à l'ONU en faveur de Maurice et aux dépens de la Grande-Bretagne,… Plus »

Quant à Sudhir Sesungkur, le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, il n'est plus dans les bons papiers du chef du gouvernement, indique-t-on, après qu'il a multiplié les frasques.

Il n'y a pas que cela. D'aucuns ajoutent que d'autres membres de la majorité pourraient faire parler d'eux pendant les prochaines semaines. Dans l'entourage du Mouvement socialiste militant, l'on avance que le Premier ministre songerait à reléguer au second plan Showkutally Soodhun, pour sauver sa carrière politique et son parti. Que fera donc l'ancien ministre ?

