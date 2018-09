Sénégal: Dividende démographique, "un coup de pouce historique à la croissance économique"

Saly — Saturnin Kodjo, statisticien démographe à la Direction du développement du capital humain au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, considère le dividende démographique comme "un coup de pouce historique à la croissance économique".

"C'est un coup de pouce historique à la croissance économique favorisée par un changement dans la structure par âge de la population.

Le dividende démographique est l'avantage pour un pays d'émerger plus rapidement lorsqu'il jouit d'une proportion relativement plus élevée de sa population en âge de travailler", a-t-il déclaré.

Intervenant en marge d'un atelier de renforcement de capacités des journalistes sur le concept de dividende démographique, il a affirmé que ce phénomène démographique, "limité dans le temps" et "irréversible", n'est pas automatique.

Selon lui, "il demande la mise en œuvre de politiques socio-économiques efficaces pour une maîtrise de la croissance démographique.

Il a aussi décrit le dividende comme "l'accélération de la croissance économique qui survient lorsqu'un pays se trouve dans une situation démographique ou sa population en âge de travailler est relativement plus importante, et investit efficacement dans leur autonomisation, santé, scolarité et emploi".

"C'est l'accélération de la croissance économique qui peut être générée par le fait d'avoir une proportion plus importante de personnes en âge de travailler (15-64 ans), que de personnes à charge (moins de 15 ans et plus de 65 ans), suite à une baisse de la fécondité et de la mortalité", a-t-il résumé.