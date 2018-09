Congo-Brazzaville: Journée internationale de la démocratie

Depuis 2007, les Nations unies ont décidé de célébrer, le 15 septembre de chaque année, la Journée internationale de la démocratie, dans le noble but de promouvoir et de défendre ses principes. L'on pourrait résumer la démocratie comme un régime politique dans lequel le peuple est souverain et demeure seul habilité à déléguer ses pouvoirs ou simplement reprendre la célèbre formule d'Abraham Lincoln, la démocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

Nous pouvons à cette occasion évaluer l'état de la démocratie dans le monde. C'est un processus autant qu'un objectif qui reste conditionné par la pleine participation et l'appui de la communauté internationale, les organes de gouvernance nationaux, la société civile et les individus, entités à même de faire de l'idéal démocratique une réalité universelle.

La démocratie étant encore perçue comme un objectif à atteindre par de nombreux pays, les Nations unies ont à cœur de promouvoir un discours positif en attirant l'attention sur ses avancées.

Ainsi, à travers certaines actions relatives à cette journée, l'on souhaite encourager la participation citoyenne et sensibiliser au fait que la démocratie a besoin des citoyens pour bien fonctionner. Elle « est l'affaire de toutes et de tous ».

L'ambition est que cette journée, qui s'adresse en particulier à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs et les principes démocratiques, devienne une vraie rencontre citoyenne annuelle rassemblant les différentes composantes de la société autour de valeurs communes.

Le choix de la date du 15 septembre effectué par l'Organisation des Nations unies pour célébrer cette journée correspond également à l'adoption, en septembre 1997, de la Déclaration universelle sur la démocratie qui pose les principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d'un gouvernement démocratique.

Il y a aussi, dans cette célébration, la volonté non moins exprimée de rappeler le lien entre la démocratie et les droits de l'homme, droits qui devraient demeurer le leitmotiv des pouvoirs constitués car clairement définis dans l'article 21(3) de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la majorité des Etats a souscrite, à savoir « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. »

C'est dans ce but et pour renforcer la gouvernance démocratique dans le monde que le Fonds des Nations unies pour la démocratie (FNUD) soutient essentiellement des projets dont les objectifs sont : autonomiser la société civile; promouvoir les droits de l'homme et encourager la participation de tous les groupes au processus démocratique.

Les projets soumis doivent correspondre en particulier aux thèmes relatifs à l'égalité des sexes, l'activisme communautaire, l'Etat de droit et droits de l'homme, la mobilisation des jeunes, le renforcement de l'interaction de la société civile avec le gouvernement, les médias et la liberté d'information, les outils favorisant le développement des connaissances et les processus électoraux.

Tout le monde est appelé à devenir acteur de la Journée internationale de la démocratie en proposant au FNUD une activité concrète que l'on planifie d'organiser quelques jours avant et après le 15 septembre, dans le cadre d'une association par exemple.