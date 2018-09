Congo-Brazzaville: Art contemporain - Démarrage des activités de la 7ème édition

Sont prévus pour la deuxième semaine des ateliers, performance de Gabrielle Badjeck ; performance de Pierre Man's ; projection et performance de Romuald Dikoume et Ange Kayifa ainsi que la carte blanche avec Ah Abdulahmed Sehamed Alfadmi ; Marianne Mispelaere et Job Olivier Ikama.

Prévue pour trois semaines, la septième édition permettra aux participants d'échanger et d'approfondir leur connaissance dans différents secteurs. Ils seront encadrés par Alexia Clorinda Nuscis d'origine italienne; Job Olivier Ikama du Congo; Ah Abdulahmed Sehamed Alfadmi de nationalité soudanaise; Virginie Lavenant,Franco-Malgache; et Wilfrid Nakeu du Cameroun.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.