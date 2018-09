Congo-Brazzaville: L'indifférence des chefs de quartier devant l'insalubrité donne libre cours aux épidémies !

Parmi ces moyens, il y a bien entendu l'assainissement des habitations, des lieux de travail, etc., et aussi l'élimination de tous les gîtes larvaires qui sont des vrais milieux de multiplication des agents vecteurs de la maladie.

Dans nos billets antérieurs, nous sonnions déjà l'alerte sur l'insalubrité dans des quartiers populaires de cette ville. Nous stigmatisions, à ce moment-là, le laxisme des chefs de quartier qui continuaient à ménager leurs efforts au lieu de mettre leur main à la pâte en mobilisant tous azimuts jeunes et vieux, femmes et hommes dans des campagnes de salubrité et d'assainissement qui passeraient par le désherbage des rues, le curage des caniveaux et ruisseaux, le ramassage d'ordures, etc.

Non, nous ne disons pas ici que les chefs de quartier sont directement responsables des épidémies qui se déclenchent dans nos localités. Nous dénonçons, par contre, et cela sans langue de bois, leur passivité notoire face à l'insalubrité dans leur environnement immédiat. Le cas de la présente épidémie de la fièvre jaune à Pointe-Noire en est une illustration.

