Sénégal: Présidentielle - Karim Wade et Khalifa Sall mis hors-jeu

Quant à Karim Wade, ses recours devant la justice sénégalaise sont épuisés. Il est définitivement exclu des listes électorales et ne peut donc pas être candidat à la présidentielle. Mais son parti fait fi de toute décision de justice et maintient sa candidature.

Le fils de l'ancien président, Abdoulaye Wade, avait vu sa demande d'inscription sur les listes électorales rejetée, le 2 juillet, par le ministère de l'Intérieur qui avait invoqué des dispositions du code électoral, privant de droits civiques toute personne condamnée à plus de cinq ans de prison, alors que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, juridiction spéciale qui l'a condamné, a expressément exclu dans sa décision la déchéance des droits civiques. Il avait été condamné en 2015 à six ans de prison ferme, à plus de deux cent-dix millions d'euros d'amende pour « enrichissement illicite » et à la confiscation de tous ses biens.

Les deux figures politiques sont quasiment hors de la course pour le scrutin présidentiel de février 2019 dans le pays. La condamnation de l'un et l'exclusion sur les listes électorales de l'autre ont mis au rouge leur espoir de briguer la magistrature suprême.

