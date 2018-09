Sénégal: Révocation du maire de Dakar - Macky Sall peut digérer son tièp diène maintenant

Par ailleurs, des instances communautaires comme la Cour de justice de la CEDEAO, avaient donné de la voix en rappelant que l'ex- maire n'a pas eu droit à un procès équitable. Et le rapport d'Amnesty International, en février dernier, n'a pas non plus manqué de dénoncer un « acharnement contre un adversaire politique ». En attendant que le juge de cassation décide du sort définitif de Khalifa Sall, c'est bien l'autre Sall, à savoir le président sénégalais, qui boit son petit lait.

On le sait, les dédales judiciaires sont tels que quand on a autant d'affaires sur le dos comme c'est le cas de Khalifa Sall, il est difficile de se donner un avenir politique. C'est dire donc que les chances, pour Khalifa Sall, de briguer la magistrature suprême en 2019, sont assez minimes.

La descente aux enfers se poursuit pour Khalifa Sall. En effet, le jour d'après la confirmation de sa condamnation par la Cour d'appel à cinq ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende prononcée en première instance, en fin mars 2018, le célèbre pensionnaire de la prison de Rebeuss a été révoqué, par décret présidentiel, de ses fonctions de maire de Dakar. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fatwa présidentielle suscite des vagues au sein de la classe politique sénégalaise voire au-delà.

