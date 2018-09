Ile Maurice: Chagos - Coup d'envoi à la Cour internationale de justice de la Haye

Un an après le vote historique à l'ONU en faveur de Maurice et aux dépens de la Grande-Bretagne,… Plus »

Dans les milieux proches du dossier, on explique que les 14 juges qui analyseront la requête de Maurice devraient émettre un avis au début de l'année prochaine. On estime que ce sera fait en février ou mars.

L'intervention de la Chagossienne Liseby Elysée, qui a vécu le «déracinement», devrait également avoir lieu pendant cette tranche, qui durera trois heures. Au niveau de la délégation mauricienne, on explique qu'il s'agira d'un récit «poignant», où la sexagénaire racontera en détail les conditions dans lesquelles ses concitoyens et elle-même ont été «chassés» de leurs îles.

Après sir Anerood Jugnauth, les avocats étrangers retenus par Maurice prendront la parole. Ce panel est présidé par Philippe Sands, Queen's Counsel, et composé de Matt Craven, Christina Hioureas, Pierre Klein, Joe Klingler, Andrew Loewenstein, Alison Macdonald, Yuri Parkhomenko, Paul Reichler et Remi Reichhold.

Les auditions orales débutent avec le plaidoyer de la partie mauricienne et s'étaleront sur quatre jours. À hier soir, la délégation qui a fait le déplacement à La Haye enchaînait des réunions consultatives avec ses conseils juridiques et les neuf Chagossiens qui sont de la partie, ainsi qu'avec des représentants de pays qui soutiennent Maurice devant la CIJ.

