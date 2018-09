Madagascar: Andry Rajoelina - « Je préfère ne pas participer plutôt que perdre »

Samedi dernier, Andry Rajoelina a fait le plein à Faratsiho et à Mahitsy.

« Je préfère ne pas participer plutôt que perdre ». C'est ce qu'a déclaré Andry Rajoelina samedi dernier lors de sa rencontre avec ses partisans à Mahitsy, dans le District d'Ambohidratrimo. Une manière à lui d'afficher sa détermination par rapport à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. Ancien champion de karaté, le candidat « numéro 13 » estime que « diriger un pays nécessite une force mentale irréprochable et de l'endurance ». Des qualités qu'il a réussi à acquérir de par son passé sportif et politique. « Le karaté m'a beaucoup appris dans la vie. Mes adversaires dès qu'ils se présentent devant moi, je sais déjà comment le battre », a-t-il lancé.

Et de réitérer au passage qu'il ne craint aucun des 35 autres candidats en lice pour la Présidentielle. Au cours de ce meeting à Mahitsy, le candidat du « Tanora malaGasy Vonona » a improvisé une démonstration de kata, Penan Edan avec les jeunes karatékas locaux. Apparemment, il maîtrise encore cet art auquel il a été champion de Madagascar. Il, c'est Andry Rajoelina qui a aussi fait savoir que pour sa participation à la course vers Iavoloha, il a obtenu la bénédiction de son épouse et de ses enfants.

« Déclaration d'amour ». Samedi dernier, Andry Rajoelina a encore réussi un succès populaire à Faratsiho, puis à Mahitsy. Après avoir reçu des promesses de soutien et une « déclaration d'amour » dans le Vakinankaratra, il a été accueilli par un véritable raz-de-marée humain dans le Marovantana. Le « 1er tour dia vita » a retenti.

Pour le moment, le candidat « numéro 13 » fait des ravages partout où il va, même au niveau des communes et districts considérés comme des fiefs de « Dada ». Las de l'insécurité, de la pauvreté, de l'inflation, des « kobaka am-bava » et des abus de tout genre, les Malgaches préfèrent se tourner vers un jeune ambitieux qui dispose d'un « vina » pour développer le pays dans les plus brefs délais. L'objectif de « l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar » consiste en effet à rattraper le retard de développement de Madagascar en un temps record. A Mahitsy, Andry Rajoelina a réitéré que le financement et les techniciens qui réaliseront ce projet sont déjà disponibles.