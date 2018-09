Congo-Kinshasa: Interpellations de militants de l'opposition

Me Sonville Mukendi, porte-parole de la structure provinciale de Ensemble, parlait dans la soirée de plusieurs blessés dans les affrontements entre les deux groupes et d'une vingtaine d'interpellations. Un bilan qui, selon lui, pourra être revu à la hausse.

La réunion devait avoir lieu dans un endroit fermé, une école du quartier Kalebuka. La plateforme avait prévu d'y présenter ses candidats aux législatives provinciales et nationales. Informées de la tenue de ce rassemblement, les forces de l'ordre et de sécurité se sont déplacées en nombre vers ces lieux. Elles ont dispersé la foule qui, dès les petites heures du matin, s'y était rassemblée, attendant l'arrivée des animateurs locaux du regroupement Ensemble pour le changement.

