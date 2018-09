Congo-Kinshasa: Ebola en RDC - Le bilan un mois après le début de l'épidémie

C'est finalement la ville de Béni qui inquiète aujourd'hui le plus, précisément le quartier Ndidi, où de nouveaux cas sont confirmés chaque jour. Des malades qui ne se présentent au centre de traitement Ebola qu'au moment de rendre leur dernier souffle, déplore l'ONG Alima, soit parce qu'ils se cachent, soient parce qu'ils ne sont pas repérés au niveau du centre de santé. Avec le risque de nouvelles contaminations. Le ministère promet de renforcer encore la surveillance dans cette zone, et annonce l'arrivée d'une nouvelle équipe d'anthropologues pour venir à bout des incompréhensions.

Au total, 120 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région ainsi que dans l'Ituri voisin, dont 90 confirmés et 30 probables, avec à ce jour 80 décès. Mais petit à petit aussi le nombre de guéris d'Ebola qui sortent des centres de traitement augmente. Et au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas confirmés a sensiblement baissé. Pour l'OMS, la situation n'est pas encore « stabilisée » mais elle s'améliore.

