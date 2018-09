Mali: Qui sont les saboteurs de l'acccord de paix au Mali ?

D'après Fahad Ag Al Mahmoud, secrétaire général du GATIA, "depuis la signature de l'accord le 15 juin 2015 et parachevé le 20 juin de la même année, il n'y a pas eu de belligérance. Il y avait eu des problèmes entre les mouvements signataires de l'accord qui ont fini par signer un document le 20 septembre 2017. Mais depuis lors, il n'y a plus de problèmes entre les acteurs de l'accord sur le terrain."

Le rapport cible également des membres de groupes armés signataires impliqués dans des actes de violence. La diplomatie française souhaite qu'ne liste de personnes ou d'entités soit bientôt présentée et les sanctions individuelles prendraient la forme d'interdiction de voyager et de gels d'avoirs.

Le rapport daté du 8 août et publié le 29 août met en cause les services de sécurité maliens dans des exactions commises dans le centre du pays et qui ont pu avoir des conséquences sur la situation dans le Nord du pays et sur l'application globale de l'accord de paix.

D'après Aurélien Llorca, expert pour le comité de sanctions du Conseil de sécurité pour le Mali, le régime de sanctions "a pour objectif d'aider à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation en ciblant les individus et les entités qui agissent à l'encontre de la mise en œuvre de cet accord."

