Les auditions devant la Cour internationale de justice (CIJ) démarrent ce lundi 3 septembre à La Haye. Si cette affaire est suivie de près par les Mauriciens, les médias internationaux s'y intéressent également.

France 24 parle ce matin des auditions qui démarreront à midi (heure locale) à la Haye. L'article indique que le vote du 22 juin 2017 à l'assemblée générale des Nations-Unies pour un avis consultatif de la CIJ sur la question de souveraineté était aussi vu comme un test pour la Grande-Bretagne sur sa capacité à rallier le support d'autres nations européennes un an après le Brexit.

Au site cyprusmail.com, le ministre de la Justice chypriote, Costas Clerides, a avancé le samedi 1er septembre que cette affaire concerne des «very serious matters of principle which affect and concern all cases in general where something similar happened».

Il y a trois jours, le site www.dailymail.co.uk citait l'avocat Philippe Sands. Ce dernier a indiqué que la situation actuelle reflète une «hémorragie complète de l'Union européenne». Et d'ajouter que Londres, «malgré tout, défendra robustement sa position».